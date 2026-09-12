Marrom substitui o preto como a cor neutra absoluta para o outono de 2026

No outono de 2026, o marrom deixa de ser um mero coadjuvante para assumir a posição de novo neutro absoluto. A transição é clara: tons de chocolate e castanho estão substituindo o rigor do monocromático frio, oferecendo uma paleta que transita entre o café profundo e o canela quente.

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A mudança não é apenas estética, mas prática. Diferente do preto, que pode endurecer a imagem ou contrastar excessivamente com a pele pálida típica da estação, as variações de marrom adaptam-se com mais naturalidade a diferentes tons de pele, mantendo a sofisticação sem a agressividade visual.

Outerwear: a aposta no volume e na textura

O casaco marrom surge como a peça estratégica para atualizar o visual. Modelos midi em tom de chocolate amargo entregam uma sobriedade mais rica que o preto convencional. A tendência agora foca em cortes relaxados e ombros suaves, o que dialoga com a valorização de texturas complexas no vestuário.

"O marrom tem a capacidade de suavizar as linhas do rosto, ao contrário do impacto rígido do preto. Um casaco em tons de castanho ou conhaque funciona como uma base versátil e duradoura", observa a analista de tendências de beleza Anna Morozova.

Já as jaquetas de camurça ganham destaque por como o material absorve e revela a profundidade dos tons tabaco. É a peça que eleva a simplicidade de jeans e camiseta a um look planejado, embora exija manutenção rigorosa para não perder a aparência de alta qualidade.

Básicos: a transição do guarda-roupa

Para quem possui um closet dominado por cores escuras, a migração mais simples começa pelas calças. Modelos de alfaiataria em chocolate reduzem a formalidade excessiva sem perder a elegância. Essa base combina bem com camisas brancas ou com o verde floresta, cor recorrente nas coleções atuais.

"Na escolha da malharia marrom, o subtom da pele é decisivo. Se o chocolate escuro pesar visualmente, tons de caramelo ou latte são alternativas que iluminam a aparência", explica a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

O blazer oversized em marrom também se consolida como peça essencial. Ele transita entre o ambiente corporativo e looks casuais, harmonizando inclusive com cortes de cabelo modernos, como o Shag Bob ou Bixie, que reforçam a dinâmica do visual.

Materiais e Acessórios: o jogo de contrastes

O couro marrom é o protagonista de 2026. Saias midi ou vestidos em eco-couro tom conhaque superam a monotonia do preto. A chave para não sobrecarregar o look é a mistura com fibras simples, como algodão ou lã fina. Para fechar a composição, um manicure em tons de chocolate traz unidade visual ao conjunto.

"Combinar diferentes texturas da mesma cor — como algodão, couro e camurça — cria uma profundidade visual impossível de alcançar no monocromático preto", pontua a especialista em cuidados estéticos Irina Vorontsova.

Nos acessórios, a rigidez dá lugar à fluidez: bolsas tote de camurça e botas de cano largo em castanho são as escolhas da vez. Um detalhe interessante é que a coordenação exata entre sapato e bolsa perdeu a força; misturar diferentes nuances de marrom no mesmo look é agora um sinal de repertório estilístico.

Peça Alternativa Resultado Estético Casaco Chocolate Suaviza as feições e eleva a percepção de valor Calças de Couro Marrom Base versátil; combina com denim e cinza Bolsa Tote de Camurça Adiciona profundidade e conforto ao cotidiano Blazer Tom Conhaque Harmoniza com joias douradas e jeans claros

Guia Rápido de Estilo

Preto e marrom combinam?

Sim. A regra de incompatibilidade caiu. Acessórios pretos sobre uma base chocolate criam um contraste moderno e sofisticado.

Qual a aposta para as unhas?

Tons de café ou a técnica de francesinha "embaçada" em gama leite-marrom, conforme as tendências de manicure para o outono de 2026.

Quais cores vibrantes harmonizam com o marrom?

O azul celeste, o rosa seco e a gama dos vinhos (do bordô ao ameixa) são as combinações mais assertivas.

Como cuidar da camurça marrom?

O uso de sprays impermeabilizantes e escovas específicas é essencial, já que manchas de água e poeira são mais evidentes no marrom do que no preto.