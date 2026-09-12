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Como combinar padrões de leopardo e zebra sem exagerar no visual

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Tratar a estampa animal como algo "ousado" é um erro de perspectiva. Na verdade, o leopardo, a zebra ou a pele de cobra funcionam como cores neutras. A lógica é simples: eles são compostos por tons que já habitam qualquer guarda-roupa básico — preto, bege, creme e marrom. Isso torna esses padrões muito mais versáteis do que a fama de "excessivos" sugere.

Леопардовое платье
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Леопардовое платье

Para a temporada de outono 2026, a abordagem mudou. Não se trata mais de tentar "disfarçar" a estampa para não exagerar, mas de abraçar um maximalismo consciente. A tendência, impulsionada por figuras como Hailey Bieber e Kylie Jenner, mostra que a composição do look é o que dita a regra: se a estrutura do visual está bem pensada, quase qualquer combinação funciona.

Como aplicar as estampas animal no dia a dia:

  • Pontos de luz: Ideal para quem quer atualizar o visual sem riscos. Sapatos, bolsas ou acessórios em zebra e leopardo servem como um gatilho visual que tira a monotonia de conjuntos básicos. Um top simples com saia em camadas, por exemplo, ganha outra dinâmica ao adicionar um calçado robusto com estampa animal.
  • Mix de padrões: A regra agora é a sobreposição. O tradicional color blocking (blocos de cores sólidas) dá lugar à mistura de diferentes estampas. Uma aposta certeira para quem busca impacto é combinar uma saia estampada com botas contrastantes.
  • Cores não convencionais: Para quem não quer abandonar a vibração do verão, a saída são as variações coloridas. Uma saia de leopardo em tons de turquesa ou aquamarina cria um contraste forte. Para equilibrar, basta combinar com peças superiores pretas e sapatilhas.
  • Total Look: O vestido com estampa animal é a solução prática para quem precisa de um visual pronto. O segredo para não cair no exagero é o equilíbrio nos detalhes: deixe o vestido ser o protagonista e mantenha acessórios e calçados minimalistas.
  • Minimalismo textural: Para quem prefere a discrição, a aposta deve ser a textura em vez do desenho. O couro com relevo de crocodilo em tons escuros (preto ou marrom profundo) adiciona profundidade e sofisticação ao visual sem pesar. Funciona perfeitamente com peças clássicas, como trench coats e calças largas.

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