Como combinar padrões de leopardo e zebra sem exagerar no visual

Tratar a estampa animal como algo "ousado" é um erro de perspectiva. Na verdade, o leopardo, a zebra ou a pele de cobra funcionam como cores neutras. A lógica é simples: eles são compostos por tons que já habitam qualquer guarda-roupa básico — preto, bege, creme e marrom. Isso torna esses padrões muito mais versáteis do que a fama de "excessivos" sugere.

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Para a temporada de outono 2026, a abordagem mudou. Não se trata mais de tentar "disfarçar" a estampa para não exagerar, mas de abraçar um maximalismo consciente. A tendência, impulsionada por figuras como Hailey Bieber e Kylie Jenner, mostra que a composição do look é o que dita a regra: se a estrutura do visual está bem pensada, quase qualquer combinação funciona.

Como aplicar as estampas animal no dia a dia: