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Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão

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Vestidos de algodão branco e cortes fluidos são presença certa todo verão, mas desta vez o guarda-roupa abre espaço para algo mais divertido: o vestido babydoll. O modelo, que traz um ar nostálgico, consolidou-se como uma das opções mais práticas para o dia a dia.

Девушка в платье и ковбойских сапогах
Photo: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка в платье и ковбойских сапогах

O segredo da versatilidade do babydoll está na mistura da estética dos anos 60 com a dos anos 90. Como o corte é solto, não exige esforço na hora de montar o look; o tom da produção é definido pelos acessórios:

  • Casual: sapatilhas e bolsa de ombro criam um visual polido e discreto.
  • Descontraído: para dias de calor intenso, basta combinar com chinelos e óculos de sol.
  • Transição para o outono: com a queda da temperatura, o vestido funciona bem com botas cano alto e um cardigã volumoso ou suéter largo.

A consultora de imagem Aliya Sadykova explica que esse modelo facilita o jogo de proporções, já que desloca o foco da cintura para o volume da peça e o comprimento mini.

Como usar agora

Algumas combinações que estão em alta entre influenciadores mostram a amplitude do estilo:

  • Estilo "estudante": vestido com meias altas e calcinhas bufantes (estilo pantaloons), como visto em Olivia Rodrigo.
  • Chique intelectual: sapatilhas de verniz e óculos com pegada "bibliotecária".
  • Abordagem artística: sapatos Tabi e bolsas vintage de grife.
  • Vibe de resort: sapatilhas marcantes, bolsa de palha (tote) e óculos oversized.
  • Minimalismo: a peça pura, acompanhada apenas de sapatilhas em tom marrom escuro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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