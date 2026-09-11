Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão

Vestidos de algodão branco e cortes fluidos são presença certa todo verão, mas desta vez o guarda-roupa abre espaço para algo mais divertido: o vestido babydoll. O modelo, que traz um ar nostálgico, consolidou-se como uma das opções mais práticas para o dia a dia.

Photo: freepik.com is licensed under Public domain Девушка в платье и ковбойских сапогах

O segredo da versatilidade do babydoll está na mistura da estética dos anos 60 com a dos anos 90. Como o corte é solto, não exige esforço na hora de montar o look; o tom da produção é definido pelos acessórios:

Casual: sapatilhas e bolsa de ombro criam um visual polido e discreto.

sapatilhas e bolsa de ombro criam um visual polido e discreto. Descontraído: para dias de calor intenso, basta combinar com chinelos e óculos de sol.

para dias de calor intenso, basta combinar com chinelos e óculos de sol. Transição para o outono: com a queda da temperatura, o vestido funciona bem com botas cano alto e um cardigã volumoso ou suéter largo.

A consultora de imagem Aliya Sadykova explica que esse modelo facilita o jogo de proporções, já que desloca o foco da cintura para o volume da peça e o comprimento mini.

Como usar agora

Algumas combinações que estão em alta entre influenciadores mostram a amplitude do estilo:

Estilo "estudante": vestido com meias altas e calcinhas bufantes (estilo pantaloons), como visto em Olivia Rodrigo.

vestido com meias altas e calcinhas bufantes (estilo pantaloons), como visto em Olivia Rodrigo. Chique intelectual: sapatilhas de verniz e óculos com pegada "bibliotecária".

sapatilhas de verniz e óculos com pegada "bibliotecária". Abordagem artística: sapatos Tabi e bolsas vintage de grife.

sapatos Tabi e bolsas vintage de grife. Vibe de resort: sapatilhas marcantes, bolsa de palha (tote) e óculos oversized.

sapatilhas marcantes, bolsa de palha (tote) e óculos oversized. Minimalismo: a peça pura, acompanhada apenas de sapatilhas em tom marrom escuro.