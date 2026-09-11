Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão

Vestidos de algodão branco e cortes fluidos são presença certa todo verão, mas desta vez o guarda-roupa abre espaço para algo mais divertido: o vestido babydoll. O modelo, que traz um ar nostálgico, consolidou-se como uma das opções mais práticas para o dia a dia.
O segredo da versatilidade do babydoll está na mistura da estética dos anos 60 com a dos anos 90. Como o corte é solto, não exige esforço na hora de montar o look; o tom da produção é definido pelos acessórios:
A consultora de imagem Aliya Sadykova explica que esse modelo facilita o jogo de proporções, já que desloca o foco da cintura para o volume da peça e o comprimento mini.
Como usar agora
Algumas combinações que estão em alta entre influenciadores mostram a amplitude do estilo:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.