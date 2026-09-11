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A francesinha é um dos poucos códigos de beleza que se tornou uma linguagem universal: compreendida em qualquer salão do mundo sem a necessidade de tradução. No entanto, sua trajetória — de ferramenta de economia para Hollywood ao estigma de falta de gosto e posterior retorno ao topo — é mais complexa do que parece.

Французский маникюр
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Французский маникюр

A lógica do pragmatismo: a origem da "linha branca"

O estilo nasceu em 1976 de uma demanda puramente técnica. Jeff Pink, fundador da Orly, fornecia cosméticos para os estúdios de cinema em Hollywood. Na época, diretores reclamavam do tempo e do orçamento gastos para repintar as unhas das atrizes a cada troca de figurino. Pink propôs uma solução: um visual neutro que harmonizasse com qualquer roupa.

A ideia surgiu ao observar um lápis branco usado para a limpeza das unhas. Como o esmalte branco era raro no período, Pink precisou negociar arduamente com o fabricante para conseguir um único galão de tinta e criar o primeiro kit "Natural Nail Look". O nome, considerado monótono, foi alterado para "manicure francesa" após uma viagem à Semana de Moda de Paris.

Da simulação ao excesso

A proposta inicial era a mimetização da unha natural perfeita. A historiadora de manicure Suzanne E. Shapiro compara esse efeito às facetas dentárias: era uma perfeição artificialmente enfatizada que, nos anos 70, transmitia uma feminilidade agressiva e status social.

Nos anos 90, a francesinha tornou-se o padrão da indústria. O estilo consolidou-se na cultura pop através de figuras como a Princesa Diana e personagens de *Friends* (Rachel Green), *As Patricinhas de Beverly Hills* e *Meninas Malvadas*. Nesse intervalo, a popularização das unhas de acrílico alterou a geometria do visual: a linha fina e orgânica deu lugar a um "sorriso" (smile line) largo e branco intenso sobre formatos quadrados e alongados.

O declínio e a marcação social

No início dos anos 2010, a francesinha migrou do "chic" para o "kitsch". O excesso de exposição tornou o visual previsível, associando-o a estereótipos específicos — desde as personagens de *Desperate Housewives* até a estética *Mob Wife* (estilo "esposas de mafiosos").

Críticos da época, como a redação da *Allure*, classificavam o estilo como "barato" e "excessivo". Contudo, essa aversão estética carregava preconceitos sociais: o acrílico longo com pontas brancas era frequentemente estigmatizado como uma aparência "não profissional", especialmente quando associado a mulheres de diferentes grupos étnicos.

Releitura: a unha como moldura

Atualmente, a manicure francesa retorna sob uma lógica distinta. Ela deixou de ser um molde rígido (base rosa + ponta branca) para se tornar uma estrutura básica para experimentações de cores, texturas e proporções.

Um exemplo dessa transição é a "francesinha invisível" (invisible French), técnica aplicada pela nail artist Jean Sun Choi para a atriz Zoë Kravitz. Em vez do contraste branco, utiliza-se uma cobertura semitransparente que apenas acentua a borda da unha, resgatando a essência original do estilo: a naturalidade aprimorada.

A evolução da francesinha — de solução funcional em sets de filmagem a símbolo cultural — demonstra que a sobrevivência de uma tendência não depende da sua imutabilidade, mas da capacidade de se transformar conforme as demandas de cada época.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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