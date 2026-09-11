A maquiagem depois dos 40 anos: pequenos ajustes mudaram a percepção facial de milhares de mulheres

Após os 40 anos, a maquiagem deixa de ser uma ferramenta de camuflagem para se tornar um exercício de precisão e contrastes. O erro mais comum nessa fase é a tentativa de esconder as marcas do tempo com texturas densas, que, na prática, funcionam como um realce para rugas e ressecamento. A chave para revitalizar o rosto não está em trocar todo o estoque de cosméticos, mas em ajustar a técnica: priorizar camadas finas, linhas suaves e o uso estratégico de pontos de luz.

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A geometria da pele: menos densidade, mais luz

A ideia de que manchas e irregularidades exigem uma camada espessa de base é um equívoco técnico. O excesso de produto tende a se acumular nas linhas de expressão, evidenciando justamente o que se pretendia ocultar. A aplicação da base deve concentrar-se no centro do rosto — onde a correção é mais necessária — e dissipar-se suavemente em direção às extremidades. Para imperfeições pontuais, o corretor deve ser usado de forma localizada, evitando a sobrecarga de todo o rosto.

"O excesso de pó é o maior inimigo da pele madura. Ele revela instantaneamente o ressecamento e a rede de linhas finas. Por isso, deve ser aplicado apenas na zona T, mantendo as bochechas e a área ao redor dos olhos com aspecto natural", explica a especialista em composição de cosméticos Alina Chernova.

Arquitetura facial e o efeito lifting

A posição do blush pode alterar a percepção da estrutura facial. Aplicar o pigmento muito baixo ou próximo ao nariz cria a ilusão de bochechas caídas. Para um resultado que "levante" o olhar, o ideal é deslocar o foco para a parte superior da maçã do rosto, esfumando a cor em direção às têmporas.

"Para a maquiagem madura, as texturas cremosas são preferíveis às secas. Elas fundem-se à pele, proporcionando um viço natural sem aquele aspecto empoeirado", observa a maquiadora Anastasiya Korshunova.

Do gráfico ao difuso

Linhas pretas rígidas e sobrancelhas excessivamente marcadas tendem a endurecer a expressão e adicionar anos ao rosto. O contraste agressivo deve dar lugar à suavidade. Em vez do delineador carvão, tons de grafite, chocolate ou ameixa oferecem a definição necessária sem a severidade. Nas sobrancelhas, a técnica deve consistir em traços leves, evitando bordas nítidas no início do arco.

Cor e luminosidade sem tabus

A idade não deve restringir o uso de batons vibrantes ou brilhos. O estilo permite desde tons de frutas vermelhas até um shimmer delicado nas pálpebras. O segredo está na moderação: partículas iluminadoras devem ser aplicadas pontualmente no centro da pálpebra móvel, enquanto batons intensos pedem aplicação em camadas e um contorno bem definido para evitar que o pigmento migre para as linhas ao redor da boca.

"A maquiagem deve permitir que a pele respire. Quando substituímos linhas rígidas por transições esfumadas, o rosto ganha frescor e jovialidade de forma orgânica", resume a especialista em cuidados estéticos Irina Vorontsova.

Erro Comum Solução Técnica Camada densa de base Cobertura leve + corretor pontual Blush aplicado baixo Esfumado da maçã para a têmpora (lifting) Delineado preto gráfico Lápis macio em tons de marrom ou cinza Sobrancelhas com contorno rígido Preenchimento leve com escovação final

Guia Rápido de Dúvidas

Por que a base evidencia rugas que antes eram invisíveis?

Isso ocorre geralmente por texturas muito densas ou excesso de produto, que se fixam no micro relevo da pele. A alternativa é substituir a base pesada por um fluido leve, aplicando-o com uma esponja úmida.

Como usar sombras iluminadoras sem que elas craquelem?

Aplique o shimmer apenas no centro da pálpebra móvel, usando a ponta dos dedos. Evite as áreas com linhas mais profundas nos cantos externos e utilize um primer para fixar o produto.

Batom vermelho é indicado após os 45 anos?

Sim, ele revitaliza a aparência. O ponto crítico é a escolha do subtom e a precisão do contorno. Um lápis de cera no tom do batom impede que a cor migre para as linhas finas ao redor dos lábios.

Como evitar que o pó resseque a pele?

Opte por pós de granulometria fina e com partículas refletoras de luz. Aplique com um pincel macio apenas onde há brilho excessivo, evitando completamente a região abaixo dos olhos.