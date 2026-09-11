Acessórios com geometria marcada e proporções exageradas definem o outono 2026

Para o outono de 2026, a estratégia é simples: deixar a base do guarda-roupa neutra e concentrar a personalidade nos acessórios. A ideia não é reinventar todo o closet, mas usar peças com geometria marcada e proporções exageradas para tirar o visual do óbvio.
O foco agora está no contraste de formas e texturas. O roxo surge como a cor de destaque da temporada, enquanto a aposta tátil aparece em materiais como o couro e o efeito "scrunch" (aquele franzido elástico) nos saltos.
A escolha do sapato define a intenção do look. Para quem precisa de mobilidade sem perder a elegância, os mocassins e os oxford clássicos continuam sendo a escolha segura. Já para quem busca um impacto visual mais forte, a aposta são as botas acima do joelho ou modelos em tons profundos de vinho, como o Black Cherry.
Outro retorno notável são os mules, que trazem a praticidade de calçar e descalçar rapidamente, mantendo a sofisticação.
As joias se dividem em dois caminhos distintos. De um lado, o minimalismo arquitetônico: anéis e colares com curvas precisas e linhas limpas. Do outro, o maximalismo decorativo, com broches, brincos robustos com tachas e o uso de pedras semipreciosas.
Para quem quer experimentar algo fora do comum, os ear cuffs que se estendem pelo antebraço e brincos que misturam madeira e metal trazem um ar contemporâneo.
O segredo para não errar na dose é escolher um único ponto focal. Se a bolsa é vibrante ou os brincos são monumentais, mantenha o restante do visual discreto. Isso cria um centro de atenção visual sem sobrecarregar a silhueta.
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Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.