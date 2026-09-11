Acessórios com geometria marcada e proporções exageradas definem o outono 2026

Para o outono de 2026, a estratégia é simples: deixar a base do guarda-roupa neutra e concentrar a personalidade nos acessórios. A ideia não é reinventar todo o closet, mas usar peças com geometria marcada e proporções exageradas para tirar o visual do óbvio.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ботфорты в глубоких винных оттенках

O foco agora está no contraste de formas e texturas. O roxo surge como a cor de destaque da temporada, enquanto a aposta tátil aparece em materiais como o couro e o efeito "scrunch" (aquele franzido elástico) nos saltos.

Calçados: do escritório ao drama

A escolha do sapato define a intenção do look. Para quem precisa de mobilidade sem perder a elegância, os mocassins e os oxford clássicos continuam sendo a escolha segura. Já para quem busca um impacto visual mais forte, a aposta são as botas acima do joelho ou modelos em tons profundos de vinho, como o Black Cherry.

Outro retorno notável são os mules, que trazem a praticidade de calçar e descalçar rapidamente, mantendo a sofisticação.

Joias e adornos: arquitetura vs. ornamentação

As joias se dividem em dois caminhos distintos. De um lado, o minimalismo arquitetônico: anéis e colares com curvas precisas e linhas limpas. Do outro, o maximalismo decorativo, com broches, brincos robustos com tachas e o uso de pedras semipreciosas.

Para quem quer experimentar algo fora do comum, os ear cuffs que se estendem pelo antebraço e brincos que misturam madeira e metal trazem um ar contemporâneo.

Guia rápido de peças-chave

Sapatos: Mules de couro, mocassins, saltos roxos com efeito franzido ou botas cano alto.

Mules de couro, mocassins, saltos roxos com efeito franzido ou botas cano alto. Bolsas: Modelos East-West (alongadas horizontalmente), bolsas com laços ou clutches compactas com estampa de poá.

Modelos East-West (alongadas horizontalmente), bolsas com laços ou clutches compactas com estampa de poá. Cabelo: Presilhas metálicas, piranhas volumosas e tiaras em zigue-zague.

Presilhas metálicas, piranhas volumosas e tiaras em zigue-zague. Complementos: Meias com estampa de bandana ou renda, echarpes triangulares de cashmere e bandanas de algodão.

Meias com estampa de bandana ou renda, echarpes triangulares de cashmere e bandanas de algodão. Detalhes: Broches de flores e acessórios geométricos.

O segredo para não errar na dose é escolher um único ponto focal. Se a bolsa é vibrante ou os brincos são monumentais, mantenha o restante do visual discreto. Isso cria um centro de atenção visual sem sobrecarregar a silhueta.