Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias

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No mundo da maquiagem, costuma-se acreditar que a formação de grumos depende apenas da fórmula da máscara. No entanto, a prática de maquiadores profissionais revela que a ferramenta de aplicação é tão determinante quanto o produto. O aplicador dita a quantidade de pigmento depositada e a precisão da separação dos fios.

Тушь
Photo: unsplash.com by aaaarupar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тушь

A técnica do "desenho" dos cílios

O método consiste em substituir o aplicador convencional por pincéis em leque. O problema central das escovas integradas é a entrega excessiva de produto, o que frequentemente sobrecarrega os cílios inferiores. O pincel em leque altera essa dinâmica: ele permite controlar a carga de máscara, capturando o produto nas laterais da escova original em vez de retirá-lo diretamente da profundidade do frasco.

Há também um fator higiênico. Enquanto o aplicador padrão retorna ao tubo após cada uso, transportando resíduos e ar para dentro da embalagem, o pincel externo pode ser higienizado a cada aplicação.

Mecânica de aplicação

Para otimizar o resultado, a sequência técnica sugerida é a seguinte:

  • Foco na raiz: A aplicação começa na base dos cílios. Isso cria um efeito visual de delineado, trazendo definição ao olhar e garantindo que a separação dos fios ocorra desde a origem.
  • Zonas críticas: Devido ao cabo fino e ao formato plano, o pincel em leque alcança os cantos internos dos olhos, áreas onde aplicadores volumosos costumam falhar ou borrar.
  • Volume final: Para adicionar densidade, pode-se usar a escova original do produto, porém mantendo-a na vertical para pentear os fios sem depositar camadas excessivas.

Ferramentas e complementos

A escolha do pincel define o nível de controle. Modelos com curvatura anatômica acompanham o arco do olho, enquanto pincéis com corte angular permitem uma distribuição mais rígida e precisa do pigmento.

O processo pode ser complementado com o uso de um curvex para elevar a silhueta dos cílios e um pente metálico, ferramenta essencial para remover excessos de massa e garantir a separação individual de cada fio.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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