As cores e estampas que melhor harmonizam com o tom bordô nesta estação

Bordô virou a cor oficial do outono e deve continuar firme nos guarda-roupas por algumas temporadas. A maioria das pessoas recorre ao preto por ser a escolha mais segura, mas essa combinação satura rápido. Para tirar o visual da monotonia, vale explorar outras paletas que trazem desde aconchego até ousadia.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в сером свитере и бордовых брюках

Com cinza

É a escolha ideal para quem quer um visual polido sem gastar muito tempo pensando no look. O cinza não briga com o bordô; ele serve como uma base neutra que deixa a peça de destaque brilhar. É uma aposta certeira para montar um guarda-roupa cápsula: combine tricôs ou calças cinzas com sapatos ou bolsas em tons de vinho.

Com estampa de oncinha

Atualmente, o animal print funciona quase como um neutro. Ao lado do bordô, ele intensifica a atmosfera densa e sofisticada do outono. O segredo para não exagerar é escolher apenas um elemento marcante: um casaco de oncinha sobre um vestido bordô, ou uma bolsa estampada para acompanhar um look monocromático no tom de vinho.

Com amarelo

Uma combinação menos óbvia que funciona pelo contraste, já que as cores estão em lados opostos do círculo cromático. O resultado é um visual mais vibrante que o tradicional preto, com um toque de estilo retrô.

Com jeans

A maneira mais prática de colorir o dia a dia. O jeans quebra a rigidez do bordô, transformando a produção em algo casual e despojado. É a solução perfeita para aqueles dias em que você quer estar bem vestida, mas não quer perder tempo decidindo a roupa.

Com marrom

Uma mistura orgânica e tonal. Como as duas cores pertencem à gama terrosa e quente, a harmonia é imediata. Esse combo é especialmente indicado para os dias mais frios, quando a ideia é criar um visual acolhedor e confortável.

Com preto

Aquele clássico que não falha. O preto deixa o look minimalista e adequado para qualquer ocasião. Não se trata de abandonar a combinação, mas de lembrar que o bordô é versátil. Experimente as outras opções primeiro e deixe o preto como o plano de reserva infalível.