Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure

Esqueça por um momento o vermelho clássico ou o vinho profundo. Para este outono, o destaque do pedicure é o forest green (verde floresta). A cor, que já dominava as mãos, agora desce para os pés como uma alternativa sofisticada ao esmalte preto, mantendo aquele ar polido e discreto.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Две панды в бамбуковой роще

A tendência ganhou força na Semana de Moda de Copenhague. Lá, o verde profundo serviu de base para contrastes ousados. O efeito fica especialmente interessante quando combinado com calçados de cores inesperadas — como saltos rosa —, criando um choque visual moderno.

O resultado final depende inteiramente do acabamento escolhido:

Cremoso: ideal para o dia a dia, deixando o visual mais suave e contido.

ideal para o dia a dia, deixando o visual mais suave e contido. Metálico ou com shimmer: transforma o pedicure em um item de festa, elevando o look para eventos noturnos.

Para quem quer testar a cor, existem opções que variam do luxo ao acesso rápido: