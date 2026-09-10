Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure

Esqueça por um momento o vermelho clássico ou o vinho profundo. Para este outono, o destaque do pedicure é o forest green (verde floresta). A cor, que já dominava as mãos, agora desce para os pés como uma alternativa sofisticada ao esmalte preto, mantendo aquele ar polido e discreto.
A tendência ganhou força na Semana de Moda de Copenhague. Lá, o verde profundo serviu de base para contrastes ousados. O efeito fica especialmente interessante quando combinado com calçados de cores inesperadas — como saltos rosa —, criando um choque visual moderno.
O resultado final depende inteiramente do acabamento escolhido:
Para quem quer testar a cor, existem opções que variam do luxo ao acesso rápido:
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Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.