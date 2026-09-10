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Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure

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Esqueça por um momento o vermelho clássico ou o vinho profundo. Para este outono, o destaque do pedicure é o forest green (verde floresta). A cor, que já dominava as mãos, agora desce para os pés como uma alternativa sofisticada ao esmalte preto, mantendo aquele ar polido e discreto.

Две панды в бамбуковой роще
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Две панды в бамбуковой роще

A tendência ganhou força na Semana de Moda de Copenhague. Lá, o verde profundo serviu de base para contrastes ousados. O efeito fica especialmente interessante quando combinado com calçados de cores inesperadas — como saltos rosa —, criando um choque visual moderno.

O resultado final depende inteiramente do acabamento escolhido:

  • Cremoso: ideal para o dia a dia, deixando o visual mais suave e contido.
  • Metálico ou com shimmer: transforma o pedicure em um item de festa, elevando o look para eventos noturnos.

Para quem quer testar a cor, existem opções que variam do luxo ao acesso rápido:

  • Hermès (91 Vert Ecossais): para quem busca pigmentação impecável e status premium.
  • OPI (Stay Off the Lawn!): um padrão profissional com subtom outonal bem marcado.
  • Manucurist (Dark Clover): foco em fórmulas modernas e composição de qualidade.
  • Rimmel (105 Evergreen): opção acessível com acabamento metálico evidente.
  • H&M (Lost Meadow): alternativa econômica com boa cobertura.

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