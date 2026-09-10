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Jaqueta de couro vira peça central do guarda-roupa no outono de 2026

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No outono de 2026, a jaqueta de couro deixa de ser um acessório utilitário para se tornar a peça central do guarda-roupa. A lógica do vestir mudou: agora, o restante do look é construído para orbitar a jaqueta, e não o contrário. O foco recai sobre a manipulação de volumes, a limpeza visual — com a redução de ornamentos excessivos — e a predominância de tons profundos de vinho.

Девушка в куртке
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Девушка в куртке

A biker 2026: volume máximo, metal mínimo

A clássica jaqueta biker passa por uma reestruturação de silhueta. Os ombros ficam mais largos e o corte, significativamente mais solto. A tendência se afasta das modelagens ajustadas ao corpo, priorizando um oversize que acomoda confortavelmente a malharia de outono. A estética "rock n' roll" perde a agressividade: rebites e correntes em excesso dão lugar a linhas puras e minimalistas.

O blazer de couro como novo padrão corporativo

Para quem busca um guarda-roupa atualizado no estilo business, o blazer de couro surge como a alternativa mais inteligente ao paletó de lã. A peça oferece a estrutura necessária para o ambiente profissional, mas com a modernidade do material. As apostas para 2026 são modelos em couro macio com ombros bem definidos. Para suavizar a rigidez do material, a combinação ideal envolve calças clássicas ou saias midi, equilibrando as texturas do visual.

O bomber bordô: a cor de status da temporada

A união do couro com o tom bordô confere à peça uma profundidade visual que remete ao luxo. O bomber, tradicionalmente esportivo, migra para a categoria de itens de status. Diante de uma mudança nas tendências que valorizam a personalidade da peça, o vinho substitui o preto como a escolha sofisticada. A recomendação é manter a base do look neutra: calças pretas ou jeans de corte reto.

"O couro bordô é uma ferramenta complexa. Para que a jaqueta valorize o visual, é preciso evitar o excesso de acessórios, deixando que a cor e a textura do material sejam o ponto focal", explica a consultora de imagem Aliya Sadykova.

Estética do desgaste: o couro com história

O brilho impecável e a superfície lisa perdem espaço para materiais que simulam a passagem do tempo. Desbotados, pigmentações irregulares e texturas foscas definem a nova percepção de luxo. A peça deve parecer ter sido garimpada em um brechó vintage, o que confere autenticidade ao visual. É o momento ideal para a atualização do guarda-roupa resgatando arquivos pessoais ou investindo em modelos com acabamento envelhecido.

"O efeito de peça 'usada' torna a composição mais fluida e orgânica. O couro fosco com leves vincos é hoje muito mais valorizado do que o brilho perfeito, que muitas vezes parece artificial", pontua a fashion blogger Yana Klimova.
Modelo de Jaqueta Combinação Recomendada
Biker Oversize Jeans retos e camiseta clara
Blazer de Couro Calças clássicas de lã e loafers
Couro Vintage Saias leves ou vestidos de malha
Bomber Bordô Total look preto (calça e gola alta)

Guia Rápido: Praticidade e Estilo

Qual o corte mais versátil?
Modelos soltos e sem ornamentos excessivos. Eles se adaptam a diferentes estilos e permitem o uso de blusas densas por baixo.

A biker pode ser usada no escritório?
Sim, desde que a cor seja neutra e a combinação inclua calças sociais ou saia lápis, evitando calçados excessivamente robustos.

Jaquetas ajustadas ainda estão em alta?
Em 2026, a preferência é a modelagem ampla. Cortes muito justos perdem espaço para a silhueta oversize.

Qual calçado escolher?
Para looks casuais, os retro-runners são a escolha certa. Para composições elegantes, opte por slim-loafers ou botins de bico fino.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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