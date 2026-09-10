Nicole Kidman mostra como viajar com estilo sem abrir mão do conforto

Аeroportos costumam impor um dilema: ou você aposta no minimalismo absoluto de roupas básicas, ou tenta manter a compostura após dez horas sentada em uma poltrona. Nicole Kidman, em seu desembarque recente em Sydney, provou que voos longos não exigem a rendição ao moletom oversized e à legging.

Photo: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николь Кидман

De volta para casa após a turnê de divulgação de Practical Magic 2, a atriz trouxe um exemplo real de como aplicar o "estilo parisiense" em situações práticas. A aposta foi em peças que transmitem status sem restringir os movimentos.

A anatomia do look:

Parte superior: Blusa de cetim azul com detalhes em renda da Chloé. O tecido é gentil com a pele e o tom claro ajuda a iluminar o rosto, algo essencial para disfarçar o cansaço de uma noite mal dormida no avião.

Blusa de cetim azul com detalhes em renda da Chloé. O tecido é gentil com a pele e o tom claro ajuda a iluminar o rosto, algo essencial para disfarçar o cansaço de uma noite mal dormida no avião. Parte inferior: Jeans flare da Ulla Johnson. O corte ampliado na barra alonga a silhueta, enquanto o jeans resiste melhor aos vincos do que a malha.

Jeans flare da Ulla Johnson. O corte ampliado na barra alonga a silhueta, enquanto o jeans resiste melhor aos vincos do que a malha. Calçados: Sapatilhas beges. A escolha mais lógica para terminais: fáceis de tirar na inspeção de segurança e confortáveis para lidar com o inchaço nos pés causado pela pressão da cabine.

Os acessórios fecharam a composição com funcionalidade: um boné creme (o disfarce perfeito para quem não quer exibir a face cansada), relógio Omega Constellation e a bolsa Chanel Maxi Flap, com espaço suficiente para os itens de viagem.

Não é a primeira vez que Nicole equilibra conforto e estética; ela já foi vista em viagens usando tênis Chloé e a Park Tote da The Row. A lógica é simples: utilizar silhuetas clássicas que mantenham a aparência polida, mas que tenham o toque de roupas caseiras.

Para quem deseja replicar a estratégia, o segredo está em contrastar o jeans relaxado com elementos femininos — como seda ou renda — e calçados flat. Essa combinação evita a aparência de exaustão típica de quem acabou de atravessar fusos horários.