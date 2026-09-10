Nicole Kidman mostra como viajar com estilo sem abrir mão do conforto

Аeroportos costumam impor um dilema: ou você aposta no minimalismo absoluto de roupas básicas, ou tenta manter a compostura após dez horas sentada em uma poltrona. Nicole Kidman, em seu desembarque recente em Sydney, provou que voos longos não exigem a rendição ao moletom oversized e à legging.
De volta para casa após a turnê de divulgação de Practical Magic 2, a atriz trouxe um exemplo real de como aplicar o "estilo parisiense" em situações práticas. A aposta foi em peças que transmitem status sem restringir os movimentos.
A anatomia do look:
Os acessórios fecharam a composição com funcionalidade: um boné creme (o disfarce perfeito para quem não quer exibir a face cansada), relógio Omega Constellation e a bolsa Chanel Maxi Flap, com espaço suficiente para os itens de viagem.
Não é a primeira vez que Nicole equilibra conforto e estética; ela já foi vista em viagens usando tênis Chloé e a Park Tote da The Row. A lógica é simples: utilizar silhuetas clássicas que mantenham a aparência polida, mas que tenham o toque de roupas caseiras.
Para quem deseja replicar a estratégia, o segredo está em contrastar o jeans relaxado com elementos femininos — como seda ou renda — e calçados flat. Essa combinação evita a aparência de exaustão típica de quem acabou de atravessar fusos horários.
|Peça
|Opção de Luxo
|Alternativa Acessível
|Blusa
|Chloé (cetim e renda)
|Reformation Zella ou ASOS Design
|Jeans Flare
|Ulla Johnson
|Sézane Le Flare ou Mango
|Sapatilhas
|Toteme (couro bege)
|H&M ou Dune
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Exploradores e pesquisadores documentaram ao longo das décadas encontros com espécimes de dimensões que testam os limites da biologia moderna em selvas.