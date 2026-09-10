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Nicole Kidman mostra como viajar com estilo sem abrir mão do conforto

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Аeroportos costumam impor um dilema: ou você aposta no minimalismo absoluto de roupas básicas, ou tenta manter a compostura após dez horas sentada em uma poltrona. Nicole Kidman, em seu desembarque recente em Sydney, provou que voos longos não exigem a rendição ao moletom oversized e à legging.

Николь Кидман
Photo: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

De volta para casa após a turnê de divulgação de Practical Magic 2, a atriz trouxe um exemplo real de como aplicar o "estilo parisiense" em situações práticas. A aposta foi em peças que transmitem status sem restringir os movimentos.

A anatomia do look:

  • Parte superior: Blusa de cetim azul com detalhes em renda da Chloé. O tecido é gentil com a pele e o tom claro ajuda a iluminar o rosto, algo essencial para disfarçar o cansaço de uma noite mal dormida no avião.
  • Parte inferior: Jeans flare da Ulla Johnson. O corte ampliado na barra alonga a silhueta, enquanto o jeans resiste melhor aos vincos do que a malha.
  • Calçados: Sapatilhas beges. A escolha mais lógica para terminais: fáceis de tirar na inspeção de segurança e confortáveis para lidar com o inchaço nos pés causado pela pressão da cabine.

Os acessórios fecharam a composição com funcionalidade: um boné creme (o disfarce perfeito para quem não quer exibir a face cansada), relógio Omega Constellation e a bolsa Chanel Maxi Flap, com espaço suficiente para os itens de viagem.

Não é a primeira vez que Nicole equilibra conforto e estética; ela já foi vista em viagens usando tênis Chloé e a Park Tote da The Row. A lógica é simples: utilizar silhuetas clássicas que mantenham a aparência polida, mas que tenham o toque de roupas caseiras.

Para quem deseja replicar a estratégia, o segredo está em contrastar o jeans relaxado com elementos femininos — como seda ou renda — e calçados flat. Essa combinação evita a aparência de exaustão típica de quem acabou de atravessar fusos horários.

Peça Opção de Luxo Alternativa Acessível
Blusa Chloé (cetim e renda) Reformation Zella ou ASOS Design
Jeans Flare Ulla Johnson Sézane Le Flare ou Mango
Sapatilhas Toteme (couro bege) H&M ou Dune

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