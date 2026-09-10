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Pontas duplas não podem ser revertidas sem corte devido ao colapso da fibra

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Pontas duplas não são apenas um problema estético, mas o sinal de que a estrutura do fio entrou em colapso. Quando a cutícula — a camada protetora externa — se desgasta, o córtex começa a se desintegrar, tornando impossível manter o comprimento sem cortes regulares. Embora o mercado ofereça diversos séruns e óleos que prometem "colar" as pontas, a realidade técnica é outra: uma vez que a fibra capilar se rompeu, não há como reverter a divisão.

Секущиеся волосы
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секущиеся волосы

Sinais de alerta antes da quebra

O aspecto de "garfo" nas pontas é a etapa final de um processo degenerativo. O primeiro aviso surge na forma de pequenos pontos brancos ao longo dos fios. Essas marcas indicam zonas onde a cutícula está extremamente fina, criando um ponto de fragilidade que pode romper sob qualquer tensão mecânica.

Outro indicativo é a mudança na textura: as extremidades tornam-se ásperas, perdem o brilho e começam a embaraçar com facilidade, mesmo com o uso de condicionadores.

"Esses pontos brancos não são resíduos, mas rupturas no córtex. Quando eles aparecem, a resistência mecânica do fio naquele ponto é praticamente nula", explicou ao Pravda.Ru o dermatocosmetologista Ilya Rudnev.

A mecânica da destruição capilar

Na tricologia, a divisão das pontas é chamada de tricotilose. O cabelo é composto por células queratinizadas protegidas por escamas de cutícula sobrepostas. Quando essa blindagem é danificada, o fio perde a capacidade de reter umidade e o núcleo se desfaz em fibras menores.

Os principais gatilhos são o calor excessivo sem proteção térmica, a exposição ao cloro, o atrito com tecidos grossos e processos químicos. Além disso, fatores internos, como desequilíbrios hormonais ou carências vitamínicas, reduzem a resiliência do fio frente a esses agentes externos.

Como a cosmética atua nas pontas

Produtos rotulados para "pontas duplas" não funcionam como colas biológicas. A função deles é criar um arcabouço temporário de polímeros ou óleos. Os silicones envolvem a fibra, selando as escamas da cutícula para evitar que a rachadura suba pelo comprimento do fio.

O resultado é visual e preventivo: o cabelo parece saudável e evita novos danos até o próximo corte. Procedimentos de salão, como a laminação, seguem a mesma lógica de criar uma película protetora externa, sem alterar a estrutura interna danificada.

"Óleos e séruns atuam como amortecedores. Eles reduzem o atrito entre os fios, permitindo que a escova deslize sem romper as áreas fragilizadas", detalhou ao Pravda.Ru o cabeleireiro tecnólogo Aleksey Melnikov.

Estratégias de proteção e prevenção

A preservação do comprimento exige ajustes na rotina de higiene. O shampoo deve ser aplicado apenas na raiz; a espuma que escorre é suficiente para as pontas. O condicionador é indispensável após cada lavagem, pois fecha a cutícula e evita a desidratação.

A escolha de acessórios também impacta: presilhas de metal ou elásticos muito apertados criam vincos de tensão que fragilizam a fibra. No aspecto preventivo, o corte regular é a única solução definitiva.

"Atualizar o corte a cada 2 ou 3 meses não é perder comprimento, mas garantir a qualidade dele. Se a ponta dupla não for removida, o fio continuará se abrindo para cima", concluiu a tricologista Oksana Levchenko.
Hábito Prejudicial Solução Técnica
Pentear cabelos molhados Esperar secar até 80% e usar pente de dentes largos
Esfregar a toalha no cabelo Pressionar suavemente com tecidos de microfibra ou seda
Uso de calor sem proteção Aplicar spray ou creme termoprotetor antes do secador
Exposição solar/frio sem proteção Usar chapéus ou lenços para blindar contra UV e temperaturas extremas

Dúvidas comuns sobre pontas duplas

Por que o cabelo sofre com pontas duplas mesmo sem o uso de chapinha?
O dano pode ser mecânico: atrito com roupas sintéticas, uso de escovas rígidas ou shampoos com pH muito alcalino. Água com alta concentração de minerais e ar seco também contribuem para a fragilidade.

Máscaras caseiras com óleos resolvem o problema?
Óleos naturais nutrem as partes saudáveis e criam uma barreira protetora, prevenindo a quebra. No entanto, eles não regeneram fibras já rompidas. O uso incorreto de alguns óleos pode, inclusive, pesar no fio e mascarar a desidratação interna.

Séruns de "selagem" podem ser usados diariamente?
Sim, desde que sejam à base de silicones leves. Eles minimizam a perda de água. A recomendação é usar um shampoo de limpeza profunda mensalmente para evitar o acúmulo de resíduos (build-up) que podem opacar o cabelo.

Qual a frequência ideal de corte para quem quer deixar o cabelo crescer?
O intervalo recomendado é de 10 a 12 semanas. Remover de 5 a 10 mm é suficiente para limpar o corte e impedir que a divisão do fio avance para o topo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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