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Peptídeo de cobre GHK-Cu supera vitamina C e retinoides na produção de colágeno

Mulher

O peptídeo de cobre GHK-Cu tornou-se um pilar do marketing cosmético, prometendo estimular o colágeno, devolver a elasticidade e reduzir inflamações. No entanto, existe um abismo técnico entre a promessa do "elixir da juventude", os dados de laboratório e a entrega real do ativo na pele.

Женщина
Photo: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Um ponto central de debate é a origem do produto. Muitos consumidores buscam o GHK-Cu em farmácias de manipulação, acreditando que um creme magistral seja mais puro ou potente que a versão industrial. Na prática, a diferença raramente está na performance, mas no custo e no rigor do controle de qualidade.

Quimicamente, o GHK-Cu atua como um sinalizador para a regeneração cutânea. Um estudo com mulheres por volta dos 50 anos indicou que o uso do peptídeo elevou a produção de colágeno em 70% das participantes — um índice superior aos 50% obtidos com a vitamina C e aos 40% com o ácido retinóico.

Essa característica posiciona os peptídeos de cobre como alternativa aos retinoides, especialmente para peles sensíveis. Diferente dos retinoides, o GHK-Cu não acelera a descamação nem provoca irritação, pois seu foco não é a esfoliação celular, mas a manutenção da estrutura dérmica.

Contudo, a porcentagem de concentração no rótulo não assegura a eficácia. Julian Sass, tecnólogo cosmético, alerta que a estabilidade da fórmula, o pH do meio e o sistema de entrega são os fatores críticos. Um peptídeo pode estar presente em alta dose, mas tornar-se inútil se degradar dentro da embalagem ou se não conseguir romper a barreira cutânea.

É aqui que surge o risco da manipulação simples. Grandes marcas investem em P&D para encapsular o peptídeo e protegê-lo da decomposição. Já muitas farmácias apenas misturam a matéria-prima a uma base pronta. O resultado é que o consumidor paga pela consulta e pelo trabalho manual, mas não por uma tecnologia de entrega superior à da indústria.

O dermatologista e cosmetólogo Ilya Rudnev explica que a melhora visual da pele pode não ser fruto do peptídeo, mas da base hidratante do creme. A hidratação profunda suaviza o relevo e reduz a vermelhidão temporariamente, o que difere de uma alteração biológica real na estrutura do colágeno.

Portanto, a escolha entre o produto manipulado e o industrial com GHK-Cu depende da formulação. Se o creme não contiver outros ativos prescritos (como a hidroquinona), o valor extra pago pela "personalização" da farmácia geralmente não possui fundamento técnico no caso dos peptídeos de cobre.

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