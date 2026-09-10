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Estética dos anos 90 retorna com foco em volume e camadas suaves

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Quer saber o que vai dominar os salões em breve? Olhe para a Austrália. Como a temporada de outono termina por lá em maio, os cabeleireiros locais já sentiram a mudança no comportamento dos clientes. A palavra de ordem agora é naturalidade: as finalizações excessivamente polidas e o efeito "colado" dão lugar a um visual mais relaxado e levemente despojado.

Текстурированный боб-каре
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O retorno suave dos anos 90

A estética dos anos 90 está de volta, mas sem a rigidez daquela época. A tendência agora foca em silhuetas volumosas, camadas suaves e movimento. O destaque são os cortes curtos e multiestratificados — uma releitura moderna do famoso corte da Rachel. Para quem busca atualizar o visual sem radicalismos, a aposta são as camadas em cascata ao redor do rosto ou a curtain bang (franja cortina).

Ondas "sujas" e texturizadas

Ao lado do volume, ganha força o estilo grunge. Não se trata de cachos de praia perfeitos ou crimpagem marcada, mas do chamado "crinkle": ondas naturais e levemente caóticas, inspiradas no visual de Kate Moss. O segredo para esse look não parecer desleixado é ter camadas "vivas" no corte, que garantem movimento e volume sem a sensação de excesso de fixador ou rigidez.

Wolf Cut modernizado

Além dos bobs texturizados, a tendência aponta para camadas longas, o Wolf Cut suavizado e até o mullet. A versão atual do Wolf Cut funciona como um híbrido entre o shaggy e o mullet, com muitas pontas repicadas. Para evitar que o visual fique agressivo demais, as camadas são feitas mais longas e fluidas. Essa técnica funciona especialmente bem em cabelos cacheados, aproveitando o volume natural para criar profundidade.

Coloração monocromática

Na colorimetria, o foco saiu das mudanças radicais e migrou para a qualidade do fio. Em vez de contrastes marcados, a moda são tons profundos, saturados e com brilho espelhado. A tendência agora são os reflexos monocromáticos: tons da mesma família cromática, apenas levemente mais claros que a base. O resultado é uma profundidade natural, que sugere volume sem que o cabelo pareça artificialmente tingido.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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