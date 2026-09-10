A fórmula de proporções de Ashley Olsen para criar o visual chique despretensioso

O estilo das irmãs Olsen é um exercício de equilíbrio: parece que elas acabaram de se vestir sem pensar, mas cada peça está no lugar exato. Para conseguir esse efeito de "chique despretensioso", não é preciso investir na fortuna da marca delas, a The Row. O segredo está na fórmula de proporções que Ashley Olsen usou recentemente em Nova York.

Photo: freepik Стиль

A base do visual é a aposta em volumes generosos e uma paleta de cores escuras e sóbrias. Ashley combinou um suéter oversized com decote em V na cor cinza-carvão sobre uma camiseta branca básica com o mesmo corte de gola. Para a parte inferior, escolheu jeans pretos de corte reto e folgado.

O detalhe que eleva o look são os acessórios. Em vez dos tradicionais mocassins ou tênis, ela optou por sandálias de couro minimalistas, com aquele detalhe do anel para o dedão. A ausência de metais ou ornamentos excessivos é justamente o que confere a sensação de luxo discreto. O conjunto foi fechado com óculos escuros esportivos e a bolsa Margaux, da The Row, em couro liso.

Para reproduzir essa estética, o foco deve estar na qualidade dos materiais e na limpeza das linhas, e não necessariamente na etiqueta da peça:

Suéter oversized com decote em V: prefira tricôs densos ou cashmere. O decote profundo é a chave para criar camadas, permitindo o uso de uma regata ou camiseta por baixo.

prefira tricôs densos ou cashmere. O decote profundo é a chave para criar camadas, permitindo o uso de uma regata ou camiseta por baixo. Jeans pretos de corte reto: a modelagem deve ser relaxada, mas sem parecer desleixada. O corte reto equilibra o volume do suéter.

a modelagem deve ser relaxada, mas sem parecer desleixada. O corte reto equilibra o volume do suéter. Sandálias slides de couro: procure modelos com a tira para o dedo e design limpo. Quanto menos fivelas e ferragens, mais sofisticado fica o visual.

O resultado é uma composição urbana e confortável, que ganha status através da monocromia e do contraste de texturas.