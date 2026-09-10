A fórmula de proporções de Ashley Olsen para criar o visual chique despretensioso

O estilo das irmãs Olsen é um exercício de equilíbrio: parece que elas acabaram de se vestir sem pensar, mas cada peça está no lugar exato. Para conseguir esse efeito de "chique despretensioso", não é preciso investir na fortuna da marca delas, a The Row. O segredo está na fórmula de proporções que Ashley Olsen usou recentemente em Nova York.
A base do visual é a aposta em volumes generosos e uma paleta de cores escuras e sóbrias. Ashley combinou um suéter oversized com decote em V na cor cinza-carvão sobre uma camiseta branca básica com o mesmo corte de gola. Para a parte inferior, escolheu jeans pretos de corte reto e folgado.
O detalhe que eleva o look são os acessórios. Em vez dos tradicionais mocassins ou tênis, ela optou por sandálias de couro minimalistas, com aquele detalhe do anel para o dedão. A ausência de metais ou ornamentos excessivos é justamente o que confere a sensação de luxo discreto. O conjunto foi fechado com óculos escuros esportivos e a bolsa Margaux, da The Row, em couro liso.
Para reproduzir essa estética, o foco deve estar na qualidade dos materiais e na limpeza das linhas, e não necessariamente na etiqueta da peça:
O resultado é uma composição urbana e confortável, que ganha status através da monocromia e do contraste de texturas.
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