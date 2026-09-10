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Foco no couro cabeludo é a chave do método japonês para cabelos saudáveis

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A lógica do cuidado capilar japonês inverte a prioridade: o foco sai do comprimento dos fios e migra para o couro cabeludo. Enquanto a tradição ocidental prioriza a limpeza superficial, a técnica japonesa trata o escalpo como um solo; se a base não estiver saudável, a qualidade do crescimento é comprometida.

Гладкие волосы после ухода
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Гладкие волосы после ухода

Massagem e circulação

Pentear o cabelo duas vezes ao dia é insuficiente para a saúde dos bulbos capilares. O método japonês exige massagem ativa para estimular o fluxo sanguíneo e garantir uma limpeza profunda.

A estilista Maria Roberts, com formação no Japão, indica o uso simultâneo de duas escovas massageadoras de silicone. O movimento deve partir da nuca em direção ao topo da cabeça, concentrando a pressão na zona parietal, onde a densidade de terminações nervosas é maior. Essa manobra, feita durante a aplicação do shampoo, reduz a tensão muscular do escalpo e estimula o crescimento.

A etapa pré-lavagem

Um diferencial marcante é a preparação antes do banho. A aplicação de óleos diretamente no couro cabeludo, antes do shampoo, serve para equilibrar a pele e prolongar a sensação de limpeza.

A função do óleo é dual: no couro cabeludo, atua na regulação cutânea; nos fios, combate a quebra e reflete luz. Essa prática remete ao ritual das gueixas, que utilizavam o óleo de camélia para alcançar um brilho espelhado.

Secagem e controle térmico

O sistema japonês evita a agressão térmica do secador. A remoção do excesso de água começa ainda no chuveiro, através de movimentos de compressão, sem torcer ou esticar a fibra capilar.

Para reduzir o tempo de exposição ao ar quente — que resseca a pele e danifica a estrutura do fio —, a absorção da umidade é intensificada com toalhas de microfibra ou algodão macio (como camisetas comuns). Essa troca de material diminui o efeito frizz e preserva a integridade das pontas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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