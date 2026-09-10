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O brilho natural cansou de esperar: a nova estratégia de beleza que mudou a rotina das maquiagens

Mulher

Когда лето заканчивается и солнце перестает дарить коже естественный блеск, лицо часто становится тусклым. Чтобы вернуть этот эффект «отдохнувшего вида» без использования плотного макияжа, сейчас в моде гибриды — продукты, которые одновременно ухаживают за кожей и работают как визуальный фильтр. Пример такого решения — сыворотка Soft-Glow Illuminator от Cocokind.

уход за лицом
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
уход за лицом

Большинство средств для сияния (хайлайтеры или базы с эффектом glass skin) работают по логике декоративной косметики: они просто накладывают слой пигмента и перламутра сверху. В итоге частицы часто подчеркивают поры и неровности рельефа, не принося никакой пользы самой коже.

Присцилла Цай, основательница Cocokind, предложила другой подход, объединив уход и визуальный эффект в одной формуле. За увлажнение и восстановление барьера здесь отвечают церамиды, мочевина и липиды риса, а за выравнивание тона в долгосрочной перспективе — корень солодки и рисовые отруби. По плотности средство позволяет заменить легкий увлажняющий крем.

Что важно знать о продукте:

  • Для кого: подходит для чувствительной кожи и кожи, склонной к акне; текстура не забивается в морщинки.
  • Цвет: универсальный оттенок шампань.
  • Как работает свет: вместо одного крупного пигмента используется смесь частиц четырех разных размеров и оттенков. Свет рассеивается мягко, создавая эффект естественного свечения, а не блесток.

В жизни сыворотка ощущается как невесомая текстура. Благодаря воде и глицерину в начале состава она впитывается примерно за 20 секунд, не оставляя липкости — это особенно заметно в жару или при высокой влажности, когда обычные кремы могут ощущаться слишком жирными.

Средство можно использовать как базу: если смешать его с тональным кремом, финиш получится более прозрачным и «эфирным». При цене в 19 долларов продукт конкурирует с люксовыми брендами за счет чистоты оттенка (без рыжины) и легкости нанесения.

Практика применения

Сыворотка наносится финальным этапом ухода: после очищения, основных сывороток, крема и SPF. Чтобы тон выглядел ровным, Присцилла Цай советует распределять средство по всему лицу, а не только на выступающие части (скулы или переносицу).

Есть три способа интеграции в рутину:

  1. Как база: нанести под макияж для эффекта свечения изнутри.
  2. Смешивание: добавить каплю в тональный крем для регулировки интенсивности сияния.
  3. Для тела: добавить в лосьон для тела и нанести на ключицы, плечи и ноги.

Ограничение: категорически не рекомендуется смешивать иллюминатор напрямую с солнцезащитным средством в одной ладони. Это может нарушить равномерность защитного слоя SPF. Наносите сыворотку либо до, либо после того, как SPF полностью впитался.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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