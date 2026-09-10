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Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés

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Ideia de que o pedicure serve apenas para a temporada de sandálias ficou para trás. Com a volta dos sapatos de bico aberto, como os kitten heels, e as sapatilhas de tela, os dedos dos pés voltam a ser um ponto focal do visual, mesmo no outono.

Педикюр
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Педикюр

Analisando as escolhas de quem dita tendências e celebridades, selecionamos seis caminhos cromáticos para a estação. A escolha depende do resultado final que você busca: desde a discrição absoluta até tons profundos que mudam a intenção do look.

Brilho transparente
É a opção para quem quer focar na aparência de unhas saudáveis e bem cuidadas sem parecer que se esforçou demais. O efeito é alcançado com um top coat transparente ou esmaltes translúcidos com subtom rosado. Funciona como uma tela neutra, combinando com qualquer calçado sem competir com a roupa.

Verde floresta
Um tom profundo, especialmente em versões metalizadas, que traz personalidade ao visual. O contraste é mais forte quando usado com jeans pretos ou calçados abertos, adicionando um ponto de interesse inesperado a composições mais sóbrias.

Preto clássico
Uma escolha segura que ganha força no outono. O preto traz grafismo e austeridade. É versátil: serve tanto para equilibrar peças muito coloridas quanto para fechar um visual total black com coesão.

Branco leitoso
Ao contrário do senso comum, tons claros não pertencem apenas ao verão. O branco leitoso cria um contraste interessante com texturas de tecidos mais densos e cores terrosas típicas da estação, trazendo luminosidade ao conjunto.

Vermelho vibrante
Ideal para injetar energia em looks outonais discretos. O impacto visual é maior quando a cor surge sutilmente em sapatos pretos ou beges. Para quem prefere algo menos óbvio, a alternativa é migrar para versões mais fechadas e escuras.

Burgundy intenso
O tom bordô e suas variações vínicas são a base da estação. Transmitem elegância e sobriedade. Uma combinação certeira para quem quer um visual sofisticado é unir esse tom a peças em azul-marinho, como jeans navy.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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