Moda 2026: cintura marcada e cortes ajustados substituem a era do oversize

A hegemonia do oversize, que camuflava a silhueta feminina sob metros de tecido, começa a ceder. Para 2026, a indústria da moda redireciona o foco para a feminilidade, trazendo de volta a cintura marcada e os cortes ajustados. Não se trata de abdicar do conforto, mas de aplicar um equilíbrio rigoroso entre volumes e linhas naturais do corpo.

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Essa mudança reflete a cultura atual de bem-estar e fitness. Com a valorização do cuidado com o corpo, a roupa deixa de ser um esconderijo para se tornar uma moldura. O desejo agora é destacar a cintura, as pernas ou a linha dos ombros, em vez de ocultar zonas específicas sob blusas gigantes ou casacos desestruturados.

É importante notar que esse retorno ao ajuste não implica a rigidez dos espartilhos. A tendência é universal e adaptável a qualquer biotipo, desde que se respeitem as proporções e a qualidade dos materiais, evitando a correção forçada da silhueta.

O novo corte ajustado não é uma repetição dos jeans apertados de décadas passadas, mas um jogo de contrastes. A lógica atual reside no mix de texturas e volumes: para quem monta um guarda-roupa de outono, a regra é compensar uma peça larga com outra mais estreita.

"Calças largas combinam com cardigãs ou tops ajustados; já um blazer amplo funciona melhor sobre um vestido justo. Camisas volumosas pedem jeans retos e cintura marcada, enquanto suéteres largos harmonizam com saias lápis", analisa a consultora de imagem e estilo Aliya Sadykova.

Essa estratégia mantém a aura despojada, mas entrega um visual mais polido e sofisticado. Detalhes complementares, como o acabamento acetinado na maquiagem, reforçam essa estética de feminilidade cuidada.

Para atualizar o visual sem a necessidade de adquirir todas as peças da coleção de outono da Zara 2026, a solução está em ajustes pontuais:

Adicionar cintos sobre blazers e casacos;

Priorizar calças e saias de cintura alta;

Prender a barra de suéteres largos dentro do cós;

Optar por tops e cardigãs curtos (cropped).

"Não é preciso adotar um look inteiramente justo. O interesse visual surge de acentos precisos: pulsos à mostra, linha dos ombros definida ou um vestido semi-ajustado que acompanha as curvas do corpo sem apertar", explica a designer de moda Ksenia Malysheva.

O oversize não se tornou obsoleto, mas deixou de ser a única opção válida. Ele agora opera como um clássico do guarda-roupa que exige equilíbrio. A diferença entre um visual datado e um contemporâneo reside na composição:

Abordagem Datada (Total Oversize) Abordagem Atual (Equilíbrio) Moletom largo + jogging largo Moletom largo + leggings ou jeans skinny Blazer amplo + camisa volumosa Blazer amplo + cinto na cintura + top justo Suéter longo solto + saia maxi Suéter colocado dentro de saia de cintura alta

Para quem utiliza tamanhos plus size, a marcação da cintura costuma ser mais vantajosa do que tentar ocultar a silhueta em peças sem forma, pois o corte semi-ajustado cria proporções mais harmônicas. Acessórios como cintos de diversas larguras e bolsas cross-body — que criam linhas diagonais no tronco — são ferramentas eficazes para definir a figura sem esforço.