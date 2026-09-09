O jeans azul ficou para trás: esta tonalidade terrosa definiu o novo padrão de elegância outonal

Quando o outono chega, o guarda-roupa pede trocas automáticas: o tricô volta ao topo, as sandálias abrem espaço para os loafers e o jeans assume o papel de base. O problema é que o azul e o preto, embora seguros, tornam-se previsíveis demais para quem quer atualizar o visual sem radicalizar.

Photo: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яркие джинсы

Para fugir do óbvio sem cair em cores difíceis de combinar (como o vermelho vibrante), a aposta certeira é o khaki. Ele funciona como um neutro moderno, injetando frescor em paletas minimalistas e combinando perfeitamente com tons monocromáticos.

Nesta temporada, o khaki no denim aparece em diversas intensidades, do oliva profundo aos tons mais lavados e pálidos. Além da cor, o destaque é o corte: o modelo barrel (estilo barril), com sua curvatura característica na perna, domina a cena. Um detalhe técnico importante nessas peças é a parte traseira do cós mais alta, que ajusta melhor a peça à cintura, evitando aquelas frestas indesejadas.

Se você busca renovar a base do armário para o outono de 2026, selecionamos modelos que equilibram design e funcionalidade, do luxo ao fast-fashion:

Marca e Modelo Corte e Detalhes Sugestão de Look Abercrombie & Fitch

High Rise Barrel Olive Jean Silhueta barrel, cintura alta; disponível em comprimentos variados e Curve fit. Tricôs básicos e botas de solado tratorado. Mother

The Half Pipe Flood High-Rise Wide-Leg Cintura alta, pernas largas (wide-leg) e comprimento cropped. Camisas brancas clássicas e acessórios minimalistas. Zara

Mid-Waist Baggy Jeans Cintura média e modelagem ampla (baggy). Tons neutros ou um contraste forte com azul cobalto. Mango

Balloon Jeans With Studs Corte balloon com detalhe de tachas. Jaquetas de couro e botas pesadas para um visual mais urbano. COS

Wide-Leg Denim Trousers Pernas largas em denim de algodão macio. Blazers estruturados e loafers. La Ligne

Mid-Rise Wide-Leg Jeans Cintura média, pernas largas e detalhes inspirados em cargo. Camisetas simples e tênis (estilo off-duty). H&M

Barrel High Waist Jeans Cintura alta com a silhueta curva característica do barrel. Tops ajustados ou suéteres oversized.

Para quem prefere um visual mais arquitetônico e moderno, as opções barrel são a escolha ideal. Já quem busca discrição deve focar nas versões de verde profundo e saturado, que transitam com mais facilidade entre o casual e o formal.