O jeans azul ficou para trás: esta tonalidade terrosa definiu o novo padrão de elegância outonal

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Quando o outono chega, o guarda-roupa pede trocas automáticas: o tricô volta ao topo, as sandálias abrem espaço para os loafers e o jeans assume o papel de base. O problema é que o azul e o preto, embora seguros, tornam-se previsíveis demais para quem quer atualizar o visual sem radicalizar.

Яркие джинсы
Photo: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яркие джинсы

Para fugir do óbvio sem cair em cores difíceis de combinar (como o vermelho vibrante), a aposta certeira é o khaki. Ele funciona como um neutro moderno, injetando frescor em paletas minimalistas e combinando perfeitamente com tons monocromáticos.

Nesta temporada, o khaki no denim aparece em diversas intensidades, do oliva profundo aos tons mais lavados e pálidos. Além da cor, o destaque é o corte: o modelo barrel (estilo barril), com sua curvatura característica na perna, domina a cena. Um detalhe técnico importante nessas peças é a parte traseira do cós mais alta, que ajusta melhor a peça à cintura, evitando aquelas frestas indesejadas.

Se você busca renovar a base do armário para o outono de 2026, selecionamos modelos que equilibram design e funcionalidade, do luxo ao fast-fashion:

Marca e Modelo Corte e Detalhes Sugestão de Look
Abercrombie & Fitch
High Rise Barrel Olive Jean		 Silhueta barrel, cintura alta; disponível em comprimentos variados e Curve fit. Tricôs básicos e botas de solado tratorado.
Mother
The Half Pipe Flood High-Rise Wide-Leg		 Cintura alta, pernas largas (wide-leg) e comprimento cropped. Camisas brancas clássicas e acessórios minimalistas.
Zara
Mid-Waist Baggy Jeans		 Cintura média e modelagem ampla (baggy). Tons neutros ou um contraste forte com azul cobalto.
Mango
Balloon Jeans With Studs		 Corte balloon com detalhe de tachas. Jaquetas de couro e botas pesadas para um visual mais urbano.
COS
Wide-Leg Denim Trousers		 Pernas largas em denim de algodão macio. Blazers estruturados e loafers.
La Ligne
Mid-Rise Wide-Leg Jeans		 Cintura média, pernas largas e detalhes inspirados em cargo. Camisetas simples e tênis (estilo off-duty).
H&M
Barrel High Waist Jeans		 Cintura alta com a silhueta curva característica do barrel. Tops ajustados ou suéteres oversized.

Para quem prefere um visual mais arquitetônico e moderno, as opções barrel são a escolha ideal. Já quem busca discrição deve focar nas versões de verde profundo e saturado, que transitam com mais facilidade entre o casual e o formal.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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