O jeans azul ficou para trás: esta tonalidade terrosa definiu o novo padrão de elegância outonal

Quando o outono chega, o guarda-roupa pede trocas automáticas: o tricô volta ao topo, as sandálias abrem espaço para os loafers e o jeans assume o papel de base. O problema é que o azul e o preto, embora seguros, tornam-se previsíveis demais para quem quer atualizar o visual sem radicalizar.
Para fugir do óbvio sem cair em cores difíceis de combinar (como o vermelho vibrante), a aposta certeira é o khaki. Ele funciona como um neutro moderno, injetando frescor em paletas minimalistas e combinando perfeitamente com tons monocromáticos.
Nesta temporada, o khaki no denim aparece em diversas intensidades, do oliva profundo aos tons mais lavados e pálidos. Além da cor, o destaque é o corte: o modelo barrel (estilo barril), com sua curvatura característica na perna, domina a cena. Um detalhe técnico importante nessas peças é a parte traseira do cós mais alta, que ajusta melhor a peça à cintura, evitando aquelas frestas indesejadas.
Se você busca renovar a base do armário para o outono de 2026, selecionamos modelos que equilibram design e funcionalidade, do luxo ao fast-fashion:
|Marca e Modelo
|Corte e Detalhes
|Sugestão de Look
|Abercrombie & Fitch
High Rise Barrel Olive Jean
|Silhueta barrel, cintura alta; disponível em comprimentos variados e Curve fit.
|Tricôs básicos e botas de solado tratorado.
|Mother
The Half Pipe Flood High-Rise Wide-Leg
|Cintura alta, pernas largas (wide-leg) e comprimento cropped.
|Camisas brancas clássicas e acessórios minimalistas.
|Zara
Mid-Waist Baggy Jeans
|Cintura média e modelagem ampla (baggy).
|Tons neutros ou um contraste forte com azul cobalto.
|Mango
Balloon Jeans With Studs
|Corte balloon com detalhe de tachas.
|Jaquetas de couro e botas pesadas para um visual mais urbano.
|COS
Wide-Leg Denim Trousers
|Pernas largas em denim de algodão macio.
|Blazers estruturados e loafers.
|La Ligne
Mid-Rise Wide-Leg Jeans
|Cintura média, pernas largas e detalhes inspirados em cargo.
|Camisetas simples e tênis (estilo off-duty).
|H&M
Barrel High Waist Jeans
|Cintura alta com a silhueta curva característica do barrel.
|Tops ajustados ou suéteres oversized.
Para quem prefere um visual mais arquitetônico e moderno, as opções barrel são a escolha ideal. Já quem busca discrição deve focar nas versões de verde profundo e saturado, que transitam com mais facilidade entre o casual e o formal.
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As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.