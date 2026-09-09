A ditadura da silhueta feminina: os segredos escondidos por trás da evolução da moda íntima

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A região do busto é, historicamente, um dos maiores desafios da modelagem. A evolução da sustentação e da correção da silhueta feminina não seguiu apenas a lógica do conforto, mas serviu como um termômetro dos padrões estéticos de cada era.

Нижнее белье
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Нижнее белье

A historiadora de moda Vera Ermakova analisa que espartilhos e sutiãs nunca foram meros acessórios funcionais. Eles moldavam o corpo para entregar a imagem do momento: ora a ampulheta, ora a forma de barril ou o efeito cone, que empurrava o busto para cima.

No início do século XX, predominava a estética do mono bosom, onde os seios eram comprimidos em um único volume. A lógica mudou radicalmente nas décadas de 1920 e 1930, quando o ideal passou a ser o busto pequeno. Surgiram então os sutiãs flatteners, projetados para achatar as curvas e adequar o corpo à moda andrógina da época. O shapewear moderno, que ganhou força a partir de 2010, é a evolução desse conceito de correção, agora adaptado a tecidos elásticos e tecnológicos.

Existe a crença comum de que a substituição das barbatanas rígidas ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, para poupar metal para a indústria bélica. Contudo, a mudança foi impulsionada por novos hábitos sociais. A popularização do esporte e a febre do tango exigiam amplitude de movimento e flexibilidade da coluna, algo impossível com as estruturas rígidas da época. A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho consolidou a transição para formas suaves e minimalistas, priorizando a mobilidade.

Atualmente, a democratização do consumo gerou um paradoxo: maior oferta, mas menor precisão. O fast fashion acostumou o público ao volume em vez do ajuste. Sob a ótica da ergonomia, três peças com corte perfeito são mais eficientes do que trinta itens de ajuste mediano.

A diferença reside na precisão da construção. Um espartilho do século XIX, feito sob medida para a anatomia de quem o usa, pode ser mais confortável do que um top esportivo genérico. Nesses casos, o incômodo não vem da sustentação do busto, mas de outros elementos do visual, como o salto alto.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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