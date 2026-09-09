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A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte

Mulher

No outono, as mãos ficam mais expostas ao frio e à umidade, o que exige mais do esmalte. Para que a manicure dure e mantenha a aparência de recém-feita, a escolha da cor e do acabamento deve acompanhar as mudanças de temperatura e a textura da pele, que costuma ressecar nesta época.

Черный маникюр
Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина is licensed under publiс domain
Черный маникюр

A tendência agora é profundidade. As cores vibrantes do verão dão lugar a pigmentos densos e saturados, trocando o brilho óbvio por acabamentos mais discretos ou texturizados. Para quem quer explorar a paleta completa, vale conferir os tons principais da estação.

Opções de cores e acabamentos

Bordô com nuance
O clássico vinho ganhou camadas. Agora, a aposta são as variações com fundos berinjela ou terracota. Em unhas curtas, o top matte cria um efeito aveludado; já em comprimentos médios, o brilho do gloss valoriza a profundidade da cor. É a escolha ideal para combinar com couro, jeans e cashmere.

Preto gráfico
O preto continua sendo a opção mais versátil, transitando bem entre o escritório e eventos noturnos. Em unhas curtas com formato amendoado, o visual fica moderno e geométrico. O ponto de atenção aqui é a cutícula: cores escuras evidenciam qualquer falha na hidratação da pele. O acabamento matte traz sobriedade, enquanto o brilhante entrega mais intensidade.

Prata frio
O metalizado do outono assume um tom de prata envelhecida, que se destaca mesmo sob a luz difusa de dias nublados. Em unhas curtas, a dica é usar a cor como detalhe em apenas um ou dois dedos para não sobrecarregar o visual. Em unhas médias e ovais, a prata funciona bem como cor única.

Poás alaranjados
Um design que remete às texturas da estação, como folhas secas e abóboras. A base deve ser nude ou leitosa, com pontos em tons de tijolo ou laranja queimado. Essa composição harmoniza perfeitamente com roupas em tons terrosos: oliva, chocolate e mostarda.

Efeito perolado
O pó cromado em tons de rosa cria um brilho perolado, cuja intensidade depende da quantidade de pigmento aplicada sobre a camada de base. Em unhas curtas, o efeito é sutil e delicado; em unhas longas, torna-se mais evidente. Combina bem com roupas claras e acessórios em prata.

Manutenção e cuidados

Para que o esmalte não descasque com a oscilação térmica, é essencial cuidar da saúde da lâmina ungueal e da região ao redor da unha. Quando a pele das mãos apresenta problemas persistentes, pode ser um sinal de que a causa é interna e não apenas climática. Para entender melhor essa relação, veja as explicações sobre a conexão entre a saúde do corpo e a aparência da pele.

Consultoria técnica: especialista em serviços de manicure Yuliya Fomina.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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