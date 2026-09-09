Revolução das camadas: os pilares esquecidos que elevaram a estética do seu guarda-roupa de outono

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O tricô deixou de ser apenas uma camada de proteção contra o frio para se tornar a peça central da arquitetura do visual de outono. A mudança desta temporada não está em conceitos abstratos, mas em ajustes precisos de proporção, texturas e cortes que alteram a percepção da silhueta.

Модель в жилете на подиуме
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Модель в жилете на подиуме

As passarelas ditaram a direção: a Miu Miu apostou em decotes em V com cores saturadas, enquanto a Chanel explorou topos de malha alongados com cintura baixa. Para quem busca montar um guarda-roupa funcional, o foco agora recai sobre peças que dialoguem com o que já existe no armário, mas que tragam a atualização estética do momento.

Cardigãs de gola alta

A gola alta, antes restrita às blusas térmicas, agora domina os cardigãs. O efeito visual é imediato: o alongamento da silhueta e uma aparência mais polida. A peça opera em dois regimes: como protagonista, combinada com saias midi de seda ou calças capri ajustadas, ou como base estrutural sob blazers e casacos oversized.

A escolha do material define o tom: a lã e o cashmere em cores neutras (KHAITE, ZARA) atendem ao minimalismo; o merino fino (Reformation) é a opção técnica para camadas sem volume excessivo; já o cashmere estruturado (Cos) entrega um visual de maior peso visual e status.

Suéteres de manga curta

Um híbrido entre a camiseta e o tricô clássico. A peça introduz textura ao visual sem a carga térmica de um suéter completo, sendo ideal para a instabilidade climática do outono. A versatilidade é alta, transitando entre o jeans, saias midi e calças de alfaiataria.

Para a base do guarda-roupa, tons de cinza ou bege com mistura de lã (M&S) são a aposta segura. Para quem busca fluidez, cortes amplos com mistura de alpaca (& Other Stories) trazem um ar despojado. Já as cores vibrantes, como o azul cobalto (Massimo Dutti) ou os padrões de losangos (Arch4), funcionam como ponto focal do look.

Decotes em V saturados

O decote em V retorna, mas livre da rigidez do ambiente corporativo. A atualização está na paleta de cores intensas e em detalhes como rendas ou acabamentos contrastantes. A lógica de composição aqui é o contraste: a peça deve ser o único elemento vibrante em um conjunto neutro ou aplicada em blocos de cor (color-blocking).

O cashmere em roxo profundo ou amarelo (Boden, Whistles) cria um impacto visual dominante, enquanto o merino ultrafino em tons saturados (The Row) permite uma sobreposição mais sofisticada.

Half-Zips (Suéteres com zíper)

Com DNA esportivo e outdoor, a gola com zíper oferece flexibilidade estética. Fechado, simula a gola alta; aberto, expõe a linha do pescoço, suavizando a imagem. A peça performa bem sobre camisetas básicas ou golas altas finas.

As opções variam entre o tricô clássico em tons terrosos (John Lewis, Sézane), modelos cropped para combinar com cinturas altas (Free People) e as versões em lã premium (Gucci), posicionadas como investimento de longo prazo.

Coletes de tricô

Talvez a peça mais modular da lista. Em dias amenos, funciona como top único com saias midi; no frio intenso, sobrepõe-se a camisas, camisetas ou vestidos. É a solução para adicionar calor ao tronco sem comprometer a mobilidade dos braços.

Combinações sugeridas: camisas oversized, calças largas e loafers (Poetry); conjuntos coordenados com cardigãs combinando (With Nothing Underneath) ou a simplicidade do jeans para o cotidiano (Anthropologie).

Padronagem Fair Isle

O print escandinavo surge como alternativa orgânica ao xadrez ou às listras, trazendo a sensação de conforto térmico e visual. Embora tenha raízes étnicas, a aplicação atual divide-se entre o clássico e o contemporâneo.

A montagem mais eficiente é a simplicidade: o suéter Fair Isle com jeans básicos e botas robustas. Para quem prioriza a matéria-prima, as versões em cashmere (DOEN) ou lã de produção sustentável (HERD) são as referências de qualidade.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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