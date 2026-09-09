Adeus ao nude sem graça: a nova tonalidade cremosa que conquistou as redes sociais

Quem ama o visual limpo do "manicure leitoso" ou tons nude, mas sente que cores vibrantes são um salto brusco demais, encontrou a alternativa ideal para a temporada. O milky matcha surge como o meio-termo perfeito: mantém a suavidade dos tons claros, mas adiciona a personalidade do verde.
O resultado é um tom verde-cremoso, suave e sofisticado. Ele foge do óbvio bege sem pesar no visual. A tendência ganhou força nas redes sociais através da nail artist Mateja Novakovic, que utiliza a marca Manucurist para alcançar essa tonalidade específica.
A versatilidade do tom permite diferentes abordagens, dependendo do objetivo final:
Para quem deseja montar o look em casa, a escolha do produto depende da durabilidade desejada e da infraestrutura disponível (como a posse de uma cabine UV/LED):
|Marca
|Produto
|Característica
|Manucurist
|Milky Matcha
|A cor base da tendência, disponível em esmalte comum e gel.
|OPI
|Infinite Shine (cor Oh Baby!)
|Foco em brilho intenso e maior resistência ao desgaste.
|ORLY
|Matcha Foam
|Subtom verde suave.
|& Other Stories
|Mild Matcha
|Opção alinhada a uma estética minimalista.
A decisão entre o esmalte tradicional e a versão em gel resume-se ao tempo que você pretende manter a cor sem retoques e à conveniência da secagem.
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As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.