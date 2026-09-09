Adeus ao nude sem graça: a nova tonalidade cremosa que conquistou as redes sociais

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Quem ama o visual limpo do "manicure leitoso" ou tons nude, mas sente que cores vibrantes são um salto brusco demais, encontrou a alternativa ideal para a temporada. O milky matcha surge como o meio-termo perfeito: mantém a suavidade dos tons claros, mas adiciona a personalidade do verde.

Мшисто-зелёный маникюр в стиле матча
Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мшисто-зелёный маникюр в стиле матча

O resultado é um tom verde-cremoso, suave e sofisticado. Ele foge do óbvio bege sem pesar no visual. A tendência ganhou força nas redes sociais através da nail artist Mateja Novakovic, que utiliza a marca Manucurist para alcançar essa tonalidade específica.

Como aplicar e finalizar

A versatilidade do tom permite diferentes abordagens, dependendo do objetivo final:

  • Monocromático: cobertura total em qualquer formato de unha para um visual minimalista e moderno.
  • Nail art: usar o verde matcha apenas para detalhes (como pequenos corações) sobre uma base transparente ou leitosa.
  • Acabamento: para garantir a aparência de "unhas feitas no salão", o ideal é finalizar com um top coat de alto brilho.

Opções para reproduzir o visual

Para quem deseja montar o look em casa, a escolha do produto depende da durabilidade desejada e da infraestrutura disponível (como a posse de uma cabine UV/LED):

Marca Produto Característica
Manucurist Milky Matcha A cor base da tendência, disponível em esmalte comum e gel.
OPI Infinite Shine (cor Oh Baby!) Foco em brilho intenso e maior resistência ao desgaste.
ORLY Matcha Foam Subtom verde suave.
& Other Stories Mild Matcha Opção alinhada a uma estética minimalista.

A decisão entre o esmalte tradicional e a versão em gel resume-se ao tempo que você pretende manter a cor sem retoques e à conveniência da secagem.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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