Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual

Оroscerdar a máscara de cílios não é mais apenas uma escolha de quem tem pressa, mas um recurso estratégico no maquiagem profissional. O objetivo aqui é inverter a lógica: em vez de criar um olhar gráfico e marcado, a ideia é abrir o rosto, destacar a naturalidade e deixar que a pele seja a verdadeira protagonista do visual.

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Esse movimento começou nas passarelas há cerca de cinco anos, quando o minimalismo servia para não competir com as texturas e cortes complexos das roupas. Com a chegada da estética quiet luxury, a tendência se consolidou. A prioridade passou a ser a saúde da pele e os contornos naturais, trocando o impacto do preto intenso por um frescor mais orgânico.

Como montar o look sem máscara

Quando tiramos o pigmento escuro dos cílios, qualquer detalhe na área dos olhos ganha evidência. Para que o resultado não pareça "desleixado", mas sim intencional, a preparação é fundamental:

Tratamento: O brilho natural vem do cuidado. O uso de séruns fortalecedores ou óleos específicos à noite deixa os fios com aspecto saudável.

O brilho natural vem do cuidado. O uso de séruns fortalecedores ou óleos específicos à noite deixa os fios com aspecto saudável. Curvatura: O curvex é a ferramenta principal. Pressione a ferramenta na raiz dos cílios por cerca de 7 segundos; isso levanta o olhar mecanicamente, sem precisar de química.

O curvex é a ferramenta principal. Pressione a ferramenta na raiz dos cílios por cerca de 7 segundos; isso levanta o olhar mecanicamente, sem precisar de química. Fixação: Para manter a curvatura e dar um efeito de "fios hidratados", aplique um gel transparente para sobrancelhas ou um primer incolor. Para quem tem cílios muito claros ou ralos, a tintura profissional em salão é a melhor alternativa para ganhar definição sem maquiagem diária.

Para manter a curvatura e dar um efeito de "fios hidratados", aplique um gel transparente para sobrancelhas ou um primer incolor. Para quem tem cílios muito claros ou ralos, a tintura profissional em salão é a melhor alternativa para ganhar definição sem maquiagem diária. Camuflagem: Use um corretivo com textura leve e refletora de luz. Espalhe na região das olheiras e pálpebras, evitando excesso de pó, que costuma marcar as linhas finas da pele.

Esse estilo favorece especialmente quem já tem cílios volumosos ou quem possui pálpebras caídas, já que a ausência de camadas densas de rímel evita que o olhar fique "pesado". Como os olhos ficam em segundo plano, o equilíbrio do rosto passa a depender da definição das sobrancelhas, maçãs do rosto e lábios.

Para quem sente falta de um ponto de destaque, a saída é investir em texturas em outras áreas. Um exemplo são as técnicas de aplicação de pigmento nos lábios, que permitem alterar a percepção do formato da boca sem a necessidade de procedimentos injetáveis.

Consultoria técnica: a maquiadora Anastasiya Korshunova.