Sinais de alerta negligenciados: quando a hidratação labial vira um problema clínico

Lábios ressecados são um problema comum porque a pele dessa região é muito mais fina que a do restante do rosto e não possui glândulas sebáceas. Sem essa proteção natural, a água evapora rápido, e o cenário piora com o sol, o frio, o ar-condicionado ou o hábito de passar a língua nos lábios.
No entanto, há um limite onde o hidratante para de ser a solução. A enfermeira esteticista Caroline Hall alerta que rachaduras constantes, inflamações ou dor podem indicar alergias (a cremes ou até pastas de dente) ou eczema. Nesses casos, a visita ao médico é indispensável.
Um bom bálsamo precisa fazer duas coisas: hidratar e selar essa umidade para que ela não escape. O petrolatum (base da vaselina) é um dos melhores agentes para criar essa barreira. Já para amaciar a pele e recuperar a proteção natural, procure por ceramidas, esqualano ou manteiga de karité.
Pontos de atenção:
O produto ideal muda conforme a necessidade do momento:
Sobre a ideia de que a pele "fica viciada" em hidratantes, Caroline Hall esclarece: a pele não perde a capacidade de se hidratar sozinha. O que acontece é uma adaptação sensorial; você se acostuma com a camada protetora do produto e, quando para de usar, sente o ressecamento de forma mais intensa.
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