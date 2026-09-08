Sinais de alerta negligenciados: quando a hidratação labial vira um problema clínico

Lábios ressecados são um problema comum porque a pele dessa região é muito mais fina que a do restante do rosto e não possui glândulas sebáceas. Sem essa proteção natural, a água evapora rápido, e o cenário piora com o sol, o frio, o ar-condicionado ou o hábito de passar a língua nos lábios.

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No entanto, há um limite onde o hidratante para de ser a solução. A enfermeira esteticista Caroline Hall alerta que rachaduras constantes, inflamações ou dor podem indicar alergias (a cremes ou até pastas de dente) ou eczema. Nesses casos, a visita ao médico é indispensável.

Como escolher o produto certo

Um bom bálsamo precisa fazer duas coisas: hidratar e selar essa umidade para que ela não escape. O petrolatum (base da vaselina) é um dos melhores agentes para criar essa barreira. Já para amaciar a pele e recuperar a proteção natural, procure por ceramidas, esqualano ou manteiga de karité.

Pontos de atenção:

Proteção solar: Para o uso diurno, prefira fórmulas com SPF. O sol agride a pele fina dos lábios tanto quanto a do rosto.

Para o uso diurno, prefira fórmulas com SPF. O sol agride a pele fina dos lábios tanto quanto a do rosto. Ingredientes irritantes: Fuja de mentol, cânfora e fragrâncias fortes. Se o produto causar formigamento ou ardência, ele está irritando a pele lesionada, não "curando".

Fuja de mentol, cânfora e fragrâncias fortes. Se o produto causar formigamento ou ardência, ele está irritando a pele lesionada, não "curando". Cuidado com esfoliantes: Não use scrubs em lábios extremamente ressecados. Isso agride ainda mais a barreira cutânea que já está comprometida.

Guia rápido de escolha por objetivo

O produto ideal muda conforme a necessidade do momento:

Recuperação intensiva: Para lábios rachados ou com descamação, a solução são barreiras densas ou pomadas com ácido hialurônico e ceramidas.

Para lábios rachados ou com descamação, a solução são barreiras densas ou pomadas com ácido hialurônico e ceramidas. Uso diário: Texturas leves e que não deixem a sensação de "cola" nos lábios.

Texturas leves e que não deixem a sensação de "cola" nos lábios. Tratamento noturno: Máscaras labiais são a melhor opção para acordar com a pele macia.

Máscaras labiais são a melhor opção para acordar com a pele macia. Volume e antienvelhecimento: Produtos com peptídeos ajudam a preencher linhas finas e devolvem o aspecto de lábios mais viçosos.

Produtos com peptídeos ajudam a preencher linhas finas e devolvem o aspecto de lábios mais viçosos. Cor e hidratação: Bálsamos com cor servem como alternativa prática ao batom.

Sobre a ideia de que a pele "fica viciada" em hidratantes, Caroline Hall esclarece: a pele não perde a capacidade de se hidratar sozinha. O que acontece é uma adaptação sensorial; você se acostuma com a camada protetora do produto e, quando para de usar, sente o ressecamento de forma mais intensa.