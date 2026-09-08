Manicure de setembro aposta em pigmentos intensos para adaptar visual ao clima

Setembro é o mês da transição no mundo da beleza. A vontade de usar cores vibrantes do verão começa a dar lugar a tons mais profundos, mas sem mergulhar direto no escuro total do inverno. O objetivo agora é encontrar o equilíbrio entre a saturação e a luminosidade.
A nail artist Ashley Bamber observa que a tendência atual é a escolha consciente de cores únicas. O foco está em pigmentos intensos com acabamento em brilho, que mantêm o visual com aspecto fresco. Na prática, isso se divide em quatro caminhos:
Para alcançar esses resultados, a aposta são os top coats de alto brilho e os esmaltes magnéticos. Outra opção é aplicar as cores vibrantes apenas nos detalhes, como em variações da francesinha. Assim, a manicure de setembro deixa de ser apenas uma troca de estação e vira um ajuste fino do visual para combinar com a mudança do clima.
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As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.