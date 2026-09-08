Manicure de setembro aposta em pigmentos intensos para adaptar visual ao clima

Setembro é o mês da transição no mundo da beleza. A vontade de usar cores vibrantes do verão começa a dar lugar a tons mais profundos, mas sem mergulhar direto no escuro total do inverno. O objetivo agora é encontrar o equilíbrio entre a saturação e a luminosidade.

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A nail artist Ashley Bamber observa que a tendência atual é a escolha consciente de cores únicas. O foco está em pigmentos intensos com acabamento em brilho, que mantêm o visual com aspecto fresco. Na prática, isso se divide em quatro caminhos:

Tons preciosos: esmeralda, safira, ametista e rubi. São cores que trazem profundidade às unhas, mas permanecem discretas por remeterem a pigmentos naturais.

esmeralda, safira, ametista e rubi. São cores que trazem profundidade às unhas, mas permanecem discretas por remeterem a pigmentos naturais. Cereja profundo: o meio-termo entre o vermelho clássico e o vinho. Com a finalização em gloss, o resultado é um efeito de superfície laqueada.

o meio-termo entre o vermelho clássico e o vinho. Com a finalização em gloss, o resultado é um efeito de superfície laqueada. Tons terrosos e neutros: marrom chocolate e cáqui. O marrom funciona como um neutro universal que se adapta a qualquer formato de unha, enquanto o cáqui surge como uma alternativa moderna para quem quer fugir do óbvio no outono.

marrom chocolate e cáqui. O marrom funciona como um neutro universal que se adapta a qualquer formato de unha, enquanto o cáqui surge como uma alternativa moderna para quem quer fugir do óbvio no outono. Resquícios de verão: amarelo solar e pêssego vibrante. O amarelo entra como o último acento da estação quente, e o pêssego substitui o nude tradicional, dando à unha um aspecto mais saudável e iluminado.

Para alcançar esses resultados, a aposta são os top coats de alto brilho e os esmaltes magnéticos. Outra opção é aplicar as cores vibrantes apenas nos detalhes, como em variações da francesinha. Assim, a manicure de setembro deixa de ser apenas uma troca de estação e vira um ajuste fino do visual para combinar com a mudança do clima.