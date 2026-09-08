Maquiagem para quem usa óculos: como neutralizar sombras no rosto

Óculos de grau deixaram de ser apenas uma necessidade óptica para se tornarem um elemento central da arquitetura do rosto. No entanto, a armação atua como uma moldura que altera as proporções visuais, exigindo ajustes precisos na maquiagem e no cabelo para que o acessório não domine a expressão, mas a complemente.
O maior desafio de quem usa óculos é a perda de definição do olhar e a criação de sombras indesejadas. Para neutralizar esses efeitos, a técnica deve focar em pontos estratégicos:
A geometria da armação deve equilibrar a anatomia facial: linhas angulares trazem definição a rostos arredondados, enquanto formas ovais suavizam traços marcantes. O ajuste ideal ocorre quando a borda superior da armação fica logo abaixo das sobrancelhas e a largura das lentes acompanha a amplitude do rosto.
Quanto à preservação, a limpeza deve ser feita exclusivamente com panos de microfibra e soluções específicas. O uso de papel toalha ou tecidos ásperos causa microfissuras irreversíveis nas lentes. Além disso, a higienização semanal da armação é necessária para remover o acúmulo de oleosidade e resíduos de pele nos pontos de contato.
O penteado não deve competir com o acessório. Coques e cabelos presos são opções eficientes para desobstruir o rosto e centralizar a atenção no olhar. No caso de franjas, o comprimento ideal termina ligeiramente acima da armação para não interferir na visão nem tocar as lentes. Manter as mechas afastadas do rosto também evita a transferência de sebo e produtos de finalização para os vidros.
Análise técnica validada por Anna Plotnikova, especialista em cosméticos decorativos.
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As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.