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Maquiagem para quem usa óculos: como neutralizar sombras no rosto

Mulher

Óculos de grau deixaram de ser apenas uma necessidade óptica para se tornarem um elemento central da arquitetura do rosto. No entanto, a armação atua como uma moldura que altera as proporções visuais, exigindo ajustes precisos na maquiagem e no cabelo para que o acessório não domine a expressão, mas a complemente.

Maquiagem: a lógica da visibilidade

O maior desafio de quem usa óculos é a perda de definição do olhar e a criação de sombras indesejadas. Para neutralizar esses efeitos, a técnica deve focar em pontos estratégicos:

  • Cílios e volume: O uso do curvex é essencial para afastar os cílios das lentes, evitando manchas de rímel no vidro. A aplicação da máscara deve ser concentrada na raiz; as pontas exigem apenas uma camada leve para evitar que o peso do produto faça os cílios caírem sobre a lente.
  • Luminosidade do olhar: As armações costumam projetar sombras na região infraorbital, o que intensifica a aparência de cansaço. O uso de um corretivo no tom da pele ou de um produto com efeito blur é a solução para iluminar a área e evitar a sensação de pálpebras fundas.
  • Arquitetura das sobrancelhas: A sobrancelha deve permanecer visível acima da armação para manter a expressividade do rosto. O desenho ideal segue as proporções naturais: o início acima do canto interno do olho e o ponto mais alto sobre o centro da íris.
  • Definição suave: Linhas gráficas e pretas muito marcadas podem brigar com a armação. Tons de marrom, vinho ou azul oferecem um contraste mais orgânico. A espessura do traço deve ser inversamente proporcional ao tamanho da armação: quanto mais robusto o acessório, mais sutil deve ser o delineador.
  • Controle de brilho: O contato das plaquetas com a pele costuma remover a base e gerar brilho excessivo na ponte do nariz. Uma camada fina de pó matificante nessa região garante a fixação da maquiagem e evita que os óculos escorreguem.

A escolha e a manutenção da armação

A geometria da armação deve equilibrar a anatomia facial: linhas angulares trazem definição a rostos arredondados, enquanto formas ovais suavizam traços marcantes. O ajuste ideal ocorre quando a borda superior da armação fica logo abaixo das sobrancelhas e a largura das lentes acompanha a amplitude do rosto.

Quanto à preservação, a limpeza deve ser feita exclusivamente com panos de microfibra e soluções específicas. O uso de papel toalha ou tecidos ásperos causa microfissuras irreversíveis nas lentes. Além disso, a higienização semanal da armação é necessária para remover o acúmulo de oleosidade e resíduos de pele nos pontos de contato.

Cabelo e proporção

O penteado não deve competir com o acessório. Coques e cabelos presos são opções eficientes para desobstruir o rosto e centralizar a atenção no olhar. No caso de franjas, o comprimento ideal termina ligeiramente acima da armação para não interferir na visão nem tocar as lentes. Manter as mechas afastadas do rosto também evita a transferência de sebo e produtos de finalização para os vidros.

Análise técnica validada por Anna Plotnikova, especialista em cosméticos decorativos.

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