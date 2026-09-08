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Linha de maquiagem de Victoria Beckham expande paleta com cores denim e acabamentos matte

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Victoria Beckham Beauty decidiu apostar na estética do jeans para expandir a linha de lápis Satin Kajal. O sucesso da série é traduzido em números: segundo a marca, um desses lápis é vendido a cada 30 segundos.

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Photo: unsplash.com by brushleeart is licensed under Free to use under the Unsplash License
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As novidades mantêm a textura cremosa e a alta pigmentação característica da linha, mas trocam os tons neutros por variações de azul. A ideia é oferecer uma alternativa ao preto e ao marrom, trazendo a versatilidade do denim para a maquiagem.

Guia de cores da coleção:

  • Jeans: um azul médio com acabamento matte. É a opção mais leve e casual, ideal para quem quer fugir da formalidade do preto no dia a dia.
  • Navy Noir: azul-marinho profundo e matte. Pela intensidade da cor, funciona tanto para definir a linha d'água quanto como sombra para criar looks noturnos mais dramáticos.
  • Navy Noir Pavé: a variação com brilho. Tem a mesma base azul escura, mas recebe partículas cintilantes em prata e safira para um efeito iluminado.

Para organizar os itens, a marca lançou o Denim Pencil Case, um estojo limitado desenhado especificamente para lápis e pincéis.

Além dos delineadores, o portfólio de Victoria Beckham Beauty inclui paletas de sombras, batons hidratantes, blushes com efeito aquarelado e um corretivo em caneta, desenvolvido em colaboração com Augustinus Bader para iluminar a pele.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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