Linha de maquiagem de Victoria Beckham expande paleta com cores denim e acabamentos matte

Victoria Beckham Beauty decidiu apostar na estética do jeans para expandir a linha de lápis Satin Kajal. O sucesso da série é traduzido em números: segundo a marca, um desses lápis é vendido a cada 30 segundos.
As novidades mantêm a textura cremosa e a alta pigmentação característica da linha, mas trocam os tons neutros por variações de azul. A ideia é oferecer uma alternativa ao preto e ao marrom, trazendo a versatilidade do denim para a maquiagem.
Guia de cores da coleção:
Para organizar os itens, a marca lançou o Denim Pencil Case, um estojo limitado desenhado especificamente para lápis e pincéis.
Além dos delineadores, o portfólio de Victoria Beckham Beauty inclui paletas de sombras, batons hidratantes, blushes com efeito aquarelado e um corretivo em caneta, desenvolvido em colaboração com Augustinus Bader para iluminar a pele.
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As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.