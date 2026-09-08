Batom líquido da Dior usa efeito blur para evitar aspecto seco do matte

Com a chegada do outono, o brilho intenso do gloss perde espaço para texturas aveludadas. A Dior acompanhou essa mudança com a Rouge Dior On Stage Ink, um batom líquido com efeito de desfoque (blur) que foge do acabamento matte seco tradicional.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Джемовые губы с ягодным оттенком

O diferencial aqui está na mistura de pigmentos em gel com polímeros. Na prática, isso cria aquele visual difuso e suave, mas sem a sensação de repuxar os lábios. A textura é fina, o que permite construir a intensidade da cor em camadas sem criar aquele aspecto pesado ou craquelado.

A inspiração veio diretamente do K-beauty. Peter Philips, diretor criativo da Dior Makeup, destaca que a técnica coreana de aplicação delicada é a referência para este produto. Com essa fórmula, fica fácil fazer o efeito degradê: aplica-se uma camada fina em todo o lábio e intensifica-se a cor apenas no centro.

Diferente dos batons matte convencionais, que costumam marcar linhas e ressecar a pele, a Rouge Dior On Stage Ink foca em suavizar o contorno. O pigmento se funde ao tom da pele, criando uma aura natural ao redor dos lábios. A marca promete, ainda, que a cor resiste por até 24 horas.

Para quem busca algo discreto no dia a dia, basta um toque do aplicador no centro do lábio inferior e espalhar com a ponta dos dedos. Se a ideia é um visual mais dramático, é possível adicionar mais camadas. No catálogo, dois tons chamam a atenção: o Rosewood Star, um rosa-acastanhado profundo que combina com a paleta de outono, e o icônico 999, que nesta versão fica menos rígido e mais fácil de manusear.