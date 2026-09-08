Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026

Outono é a temporada oficial de abrir o guarda-roupa e filtrar o que realmente funciona. Para 2026, a grande mudança no jeans é a saída do volume exagerado. A era das calças ultra-baggy como peça central perde força para formas mais estruturadas, cortes que acompanham melhor o corpo ou que apostam em comprimentos strategicamente reduzidos.

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Se você está planejando as compras da estação, aqui estão as seis direções principais do denim para este outono.

O retorno do flare e a aposta no cropped

O estilo boêmio dos anos 2000 está de volta, e com ele as calças bootcut (aquelas com uma leve abertura a partir do joelho). A versão 2026 é mais polida: a cintura alta pede que a camisa ou o top sejam usados por dentro. Para evitar que o visual pareça uma fantasia de época, a dica é trocar os botas pesadas por sapatos de bico fino, que alongam a silhueta.

Ao mesmo tempo, as calças cropped voltam ao radar. Após anos de domínio do comprimento total, as peças curtas reaparecem tanto nas passarelas — como nas coleções da Celine — quanto no street style de Paris.

Cores: do impacto visual ao minimalismo terroso

O azul deixou de ser a única opção viável. Agora, o mercado se divide entre quem quer ser o centro das atenções e quem prefere a discrição dos tons naturais.

Cores Saturadas: Vermelho cereja, azul cobalto e rosa ballet. O ideal aqui é manter a parte de cima neutra, deixando a calça protagonizar o look.

Vermelho cereja, azul cobalto e rosa ballet. O ideal aqui é manter a parte de cima neutra, deixando a calça protagonizar o look. Tons Terrosos: Areia, cáqui e chocolate. Combinam bem com cintos de fivela robusta e suéteres com padronagem argyle (aqueles losangos clássicos).

Silhueta e novos detalhes

Para quem não abre mão de certa folga no corpo, a alternativa é o corte slouchy. Não se trata de roupas gigantescas, mas de modelos moderadamente soltos, com a barra levemente alongada, criando aquele efeito de "sanfona" no tornozelo.

A região da cintura também ganhou atualizações. O botão tradicional e os passadores padrão dão lugar a detalhes mais experimentais:

Fechamentos com botões de aba;

Cinturas com amarração (estilo cordão);

Acabamento bruto (raw edge) na borda do cós.

A consultora de imagem Alia Sadykova ressalta que o segredo do jeans atual está na proporção. A combinação de cintura alta com a perna flare alonga visualmente o corpo, mas exige atenção rigorosa ao comprimento da barra: a calça não deve esconder totalmente o sapato, nem ficar curta a ponto de expor o pé de forma desproporcional.