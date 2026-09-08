Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes

A busca pela famosa glass skin — aquela pele translúcida e iluminada — costuma levar a um ciclo infinito de trocas de séruns e cremes, onde a promessa do marketing costuma ser mais forte que o resultado no espelho. O caminho japonês, porém, ignora a agressividade e foca no suporte aos processos naturais da pele. É essa a premissa da Takami, marca fundada pelo dermatologista Hiroshi Takami.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит уходовую сыворотку на лицо

O carro-chefe da linha, o Daily Renewing Soft Peel, propõe ser uma alternativa suave aos peelings químicos tradicionais. Enquanto grande parte da indústria aposta em altas concentrações de ácidos para combater a opacidade e os poros dilatados, a Takami utiliza extratos enzimáticos de sete tipos de frutas. Em vez de remover a camada superficial da epiderme de forma abrupta, o produto atua em sintonia com o ciclo de renovação celular.

Na prática, a textura é leve, a absorção é rápida e a fórmula é limpa, sem álcool ou fragrâncias. Com um pH de 4.7, o sérum é tolerado inclusive por peles sensíveis, evitando a ardência ou a vermelhidão típicas dos ácidos fortes.

Um ponto crucial para quem decide testar: o efeito é cumulativo. Não espere o brilho instantâneo de um tratamento flash. A melhora na textura e o aspecto saudável surgem após algumas semanas de uso consistente.

Critério Daily Renewing Soft Peel Mecanismo Renovação enzimática (7 extratos de frutas) Fórmula Sem álcool e fragrâncias, pH 4.7 Resultado Textura refinada e viço (efeito progressivo) Indicação Peles sensíveis ou com tendência a poros obstruídos

Do ponto de vista técnico, essa abordagem reduz drasticamente o risco de danos à barreira hidrolipídica. A cosmetóloga Tatyana Gromova explica que a esfoliação agressiva pode provocar irritação ou até hiperceratose, enquanto as enzimas agem de forma seletiva, mantendo a integridade da camada protetora da pele.

Para quem busca soluções mais específicas, a marca expande o cuidado com outros ativos:

Golden 5C Brightening Serum: foca em pigmentação e poros através de cinco formas de vitamina C.

foca em pigmentação e poros através de cinco formas de vitamina C. Cerab5+Cica Barrier Serum: indicado para peles irritadas, unindo ceramidas e centelha asiática para restaurar a barreira cutânea.

indicado para peles irritadas, unindo ceramidas e centelha asiática para restaurar a barreira cutânea. Barrier Essential Milk: nutrição para peles secas com ácido hialurônico e aminoácidos.

nutrição para peles secas com ácido hialurônico e aminoácidos. Vitamin B3+ Spot Serum: tratamento localizado para manchas escuras e marcas de acne.

tratamento localizado para manchas escuras e marcas de acne. Moisture Rich Face Foam: limpeza facial com foco em hidratação.