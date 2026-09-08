Trança coroa volta à moda com foco em volume e textura natural

A trança coroa, aquele clássico do início dos anos 2000, voltou ao radar. Mas esqueça a rigidez de antigamente: se antes o objetivo era a perfeição absoluta, com cada fio colado ao couro cabeludo e fixado com excesso de spray, a versão atual aposta no movimento e na textura natural.

O ressurgimento do estilo ganhou força com Zendaya em seus tours promocionais de 2026. Seu estilista, Cory Moreno, propôs uma releitura onde o foco não é a geometria exata do trançado, mas sim o volume e a suavidade. Essa abordagem torna o visual mais versátil, adaptando-se a diferentes comprimentos e permitindo que quem tem cabelos curtos utilize extensões para alcançar o efeito desejado.

Como montar a trança coroa moderna

O segredo do visual atual está na preparação. O objetivo é evitar que o cabelo fique "liso demais", o que entregaria um look datado.

Texturização: Com os fios úmidos, aplique um spray de sal ou espuma de fixação leve. Deixe secar naturalmente ou use o secador. Para criar ondas sem calor, faça algumas tranças soltas, espere secar e solte com as mãos. Dica: Evite a escova nesta etapa para não achatar o volume. O trançado: Separe mechas largas nas têmporas e faça duas tranças soltas em direção à nuca. Montagem: Una as tranças na parte de trás, posicione-as ao redor da cabeça como uma coroa e prenda com grampos invisíveis, escondendo as pontas sob a trama. Acabamento: Use os dedos para abrir levemente os elos da trança, criando volume. Deixe algumas mechas soltas ao redor do rosto. A assimetria e os fios "rebeldes" agora são parte do estilo, não erros de execução.

Duas abordagens: Natural vs. Gráfico

Dependendo do produto e da técnica, o resultado muda completamente a mensagem do visual:

Estilo Técnica/Produtos Resultado Visual Moderno Spray de sal, tranças soltas, dedos para volume Natural, volumoso, levemente despojado Gráfico Gel ou creme alisador, dois rabos baixos, trança apertada Definido, polido, estética retro (anos 2000)

A escolha dos produtos é determinante. No caso de quem possui fios finos, é preciso ter cautela com leave-ins pesados, que podem tirar a sustentação necessária para a coroa, deixando o penteado murcho.

Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, a tendência atual se distancia do excesso de polimento. Para ela, o excesso de fixação e o alisamento total dos fios devolvem ao visual a estética de duas décadas atrás, enquanto a versão contemporânea valoriza a naturalidade e a textura arejada do cabelo.