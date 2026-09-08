Trança coroa volta à moda com foco em volume e textura natural

A trança coroa, aquele clássico do início dos anos 2000, voltou ao radar. Mas esqueça a rigidez de antigamente: se antes o objetivo era a perfeição absoluta, com cada fio colado ao couro cabeludo e fixado com excesso de spray, a versão atual aposta no movimento e na textura natural.
O ressurgimento do estilo ganhou força com Zendaya em seus tours promocionais de 2026. Seu estilista, Cory Moreno, propôs uma releitura onde o foco não é a geometria exata do trançado, mas sim o volume e a suavidade. Essa abordagem torna o visual mais versátil, adaptando-se a diferentes comprimentos e permitindo que quem tem cabelos curtos utilize extensões para alcançar o efeito desejado.
O segredo do visual atual está na preparação. O objetivo é evitar que o cabelo fique "liso demais", o que entregaria um look datado.
Dependendo do produto e da técnica, o resultado muda completamente a mensagem do visual:
|Estilo
|Técnica/Produtos
|Resultado Visual
|Moderno
|Spray de sal, tranças soltas, dedos para volume
|Natural, volumoso, levemente despojado
|Gráfico
|Gel ou creme alisador, dois rabos baixos, trança apertada
|Definido, polido, estética retro (anos 2000)
A escolha dos produtos é determinante. No caso de quem possui fios finos, é preciso ter cautela com leave-ins pesados, que podem tirar a sustentação necessária para a coroa, deixando o penteado murcho.
Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, a tendência atual se distancia do excesso de polimento. Para ela, o excesso de fixação e o alisamento total dos fios devolvem ao visual a estética de duas décadas atrás, enquanto a versão contemporânea valoriza a naturalidade e a textura arejada do cabelo.
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Uma nova abordagem do minimalismo nas unhas propõe combinar bases neutras com elementos gráficos pontuais para criar um visual equilibrado.