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Vieve lança linha Skin Nova com foco em tratamento e luminosidade

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O mercado de corretivos saturou. De um lado, fórmulas que craquelam em poucas horas; do outro, produtos que criam aquele efeito de "máscara", aniquilando a textura real da pele. Encontrar algo que mimetize a derme em vez de apenas camuflar manchas é um exercício de sorte. O novo lançamento da Vieve, marca da maquiadora Jamie Gennivieve, tenta resolver justamente esse impasse.

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A aposta no híbrido

A linha Skin Nova foge do corretivo puramente decorativo para entrar no território do skincare. A fórmula combina ácido poliglutâmico para retenção de umidade e niacinamida para refinar o microrelevo e trazer luminosidade. Tecnicamente, o produto entrega um efeito blurring, o que permite a construção de camadas sem que o acabamento fique pesado ou com aspecto de "reboco".

A ergonomia aqui não é detalhe, é funcionalidade. O aplicador-esponja foi desenhado para precisão: a ponta fina alcança as abas do nariz e pequenas imperfeições, enquanto a base plana agiliza a cobertura da região orbital.

Performance e ressalvas

Na prática, o Skin Nova Concealer anula olheiras e vermelhidões sem a rigidez de uma base densa, resultando em um viço natural. Mas há um ponto crítico: em peles secas ou desidratadas, o efeito de "segunda pele" só acontece se houver uma hidratação profunda prévia. Sem isso, a fluidez do produto se perde.

Ao comparar com o mercado de luxo, como a Clé de Peau Beauté, a Vieve se posiciona como uma alternativa mais inclusiva e acessível, oferecendo uma gama de 24 tons.

Parâmetro Vieve Skin Nova Corretivos Líquidos Comuns
Textura Leve e construível (buildable) Densa, similar a bases
Efeito Blurring + Luminosidade Apenas cobertura
Composição Foco em tratamento (Niacinamida/Ácido Poliglutâmico) Predomínio de pigmentos e polímeros

O veredito é simples: o produto entrega o que promete, desde que a mão seja leve na aplicação. Ele resolve o conflito eterno da maquiagem moderna: como ter alta cobertura sem abrir mão da naturalidade.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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