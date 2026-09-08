Vieve lança linha Skin Nova com foco em tratamento e luminosidade

O mercado de corretivos saturou. De um lado, fórmulas que craquelam em poucas horas; do outro, produtos que criam aquele efeito de "máscara", aniquilando a textura real da pele. Encontrar algo que mimetize a derme em vez de apenas camuflar manchas é um exercício de sorte. O novo lançamento da Vieve, marca da maquiadora Jamie Gennivieve, tenta resolver justamente esse impasse.
A linha Skin Nova foge do corretivo puramente decorativo para entrar no território do skincare. A fórmula combina ácido poliglutâmico para retenção de umidade e niacinamida para refinar o microrelevo e trazer luminosidade. Tecnicamente, o produto entrega um efeito blurring, o que permite a construção de camadas sem que o acabamento fique pesado ou com aspecto de "reboco".
A ergonomia aqui não é detalhe, é funcionalidade. O aplicador-esponja foi desenhado para precisão: a ponta fina alcança as abas do nariz e pequenas imperfeições, enquanto a base plana agiliza a cobertura da região orbital.
Na prática, o Skin Nova Concealer anula olheiras e vermelhidões sem a rigidez de uma base densa, resultando em um viço natural. Mas há um ponto crítico: em peles secas ou desidratadas, o efeito de "segunda pele" só acontece se houver uma hidratação profunda prévia. Sem isso, a fluidez do produto se perde.
Ao comparar com o mercado de luxo, como a Clé de Peau Beauté, a Vieve se posiciona como uma alternativa mais inclusiva e acessível, oferecendo uma gama de 24 tons.
|Parâmetro
|Vieve Skin Nova
|Corretivos Líquidos Comuns
|Textura
|Leve e construível (buildable)
|Densa, similar a bases
|Efeito
|Blurring + Luminosidade
|Apenas cobertura
|Composição
|Foco em tratamento (Niacinamida/Ácido Poliglutâmico)
|Predomínio de pigmentos e polímeros
O veredito é simples: o produto entrega o que promete, desde que a mão seja leve na aplicação. Ele resolve o conflito eterno da maquiagem moderna: como ter alta cobertura sem abrir mão da naturalidade.
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