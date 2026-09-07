Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas

O minimalismo nas unhas ganhou uma atualização: o estilo escandinavo, ou scandi nails. Diferente daquela unha monocromática básica, a proposta aqui é criar um contraste entre uma base neutra e detalhes gráficos pontuais.
A lógica vem direto do design de interiores nórdico: zero ruído visual, formas limpas e paleta sóbria. A base geralmente é translúcida — tons de leite, creme, bege ou rosa claro. Sobre esse fundo, entram os detalhes: linhas curvas finas, pontos, formas geométricas arredondadas ou traços abstratos.
Para que o visual funcione, a forma da unha é decisiva. O estilo favorece comprimentos curtos ou médios, com as pontas arredondadas. Unhas longas ou formatos muito pontiagudos quebram a harmonia e tiram a sensação de "calma" que define a estética.
Como montar o look:
Quem não tem firmeza no pincel pode usar adesivos finos (sliders) com elementos geométricos. O único limite real é a proporção: o desenho não deve ocupar a maior parte da unha. O segredo está justamente em preservar o "espaço vazio".
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