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Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas

Mulher

O minimalismo nas unhas ganhou uma atualização: o estilo escandinavo, ou scandi nails. Diferente daquela unha monocromática básica, a proposta aqui é criar um contraste entre uma base neutra e detalhes gráficos pontuais.

Дизайн ногтей: розовый градиент с желтой полосой и перламутровый блеск с серебром
Photo: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дизайн ногтей: розовый градиент с желтой полосой и перламутровый блеск с серебром

A lógica vem direto do design de interiores nórdico: zero ruído visual, formas limpas e paleta sóbria. A base geralmente é translúcida — tons de leite, creme, bege ou rosa claro. Sobre esse fundo, entram os detalhes: linhas curvas finas, pontos, formas geométricas arredondadas ou traços abstratos.

Para que o visual funcione, a forma da unha é decisiva. O estilo favorece comprimentos curtos ou médios, com as pontas arredondadas. Unhas longas ou formatos muito pontiagudos quebram a harmonia e tiram a sensação de "calma" que define a estética.

Como montar o look:

  • Formato: Comece padronizando o comprimento e arredondando as bordas.
  • Base: Aplique uma ou duas camadas finas de esmalte translúcido neutro. Espere secar completamente.
  • Detalhes: Use um pincel finíssimo ou um aplicador de bolinhas (dotting tool). Para os desenhos, escolha cores saturadas que contrastem com a base, como bordô, azul, verde ou vermelho vivo.
  • Distribuição: Não tente repetir o mesmo desenho em todos os dedos. A assimetria é o que deixa o design interessante: um ponto em um dedo, uma linha fluida em outro e um semicírculo na base de um terceiro.

Quem não tem firmeza no pincel pode usar adesivos finos (sliders) com elementos geométricos. O único limite real é a proporção: o desenho não deve ocupar a maior parte da unha. O segredo está justamente em preservar o "espaço vazio".

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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