Consultora de imagem destaca a versatilidade do vestido midi de malha

Vestidos leves de verão ficam guardados: a prioridade agora é ajustar o guarda-roupa ao ritmo do outono. As coleções atuais focam em tons profundos — como o roxo real, oliva e bordô — e no contraste de texturas, misturando a fluidez da seda e das drapeadas com o aconchego da malha e a estrutura do xadrez.
Para evitar looks improvisados, a escolha deve partir da ocasião. Separamos as tendências por cenários de uso para facilitar a montagem do visual:
Pequenos detalhes mudam a percepção da peça. O decote canoa, por exemplo, traz mais estrutura e rigor ao visual, enquanto as drapeadas suavizam a silhueta.
A consultora de imagem Aliya Sadykova pontua que os vestidos midi de malha com cinto são a base da temporada. A versatilidade permite adaptar a peça ao clima: combinados com botas pretas de cano alto, criam um visual elegante que transita bem entre o trabalho e compromissos sociais.
Para quem busca algo mais marcante, o couro ou a camurça em tons quentes (como conhaque e mostarda) são opções estratégicas, funcionando como investimentos que permanecem atuais por várias temporadas.
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