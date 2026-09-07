Consultora de imagem destaca a versatilidade do vestido midi de malha

Vestidos leves de verão ficam guardados: a prioridade agora é ajustar o guarda-roupa ao ritmo do outono. As coleções atuais focam em tons profundos — como o roxo real, oliva e bordô — e no contraste de texturas, misturando a fluidez da seda e das drapeadas com o aconchego da malha e a estrutura do xadrez.

Photo: Анна Маляева by Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в трикотажном платье

Para evitar looks improvisados, a escolha deve partir da ocasião. Separamos as tendências por cenários de uso para facilitar a montagem do visual:

Eventos noturnos e coquetéis: Aposte em seda, cetim e renda. As cores sugeridas são o bordô e o violeta.

Aposte em seda, cetim e renda. As cores sugeridas são o bordô e o violeta. Escritório e estilo urbano: Modelos midi com decote canoa, corte sóbrio e detalhes minimalistas.

Modelos midi com decote canoa, corte sóbrio e detalhes minimalistas. Dia a dia e conforto: Tricô, jeans, tecidos xadrez e algodão orgânico.

Tricô, jeans, tecidos xadrez e algodão orgânico. Looks de impacto: Camurça, couro, franjas e fechos aparentes, como zíperes.

Pequenos detalhes mudam a percepção da peça. O decote canoa, por exemplo, traz mais estrutura e rigor ao visual, enquanto as drapeadas suavizam a silhueta.

A consultora de imagem Aliya Sadykova pontua que os vestidos midi de malha com cinto são a base da temporada. A versatilidade permite adaptar a peça ao clima: combinados com botas pretas de cano alto, criam um visual elegante que transita bem entre o trabalho e compromissos sociais.

Para quem busca algo mais marcante, o couro ou a camurça em tons quentes (como conhaque e mostarda) são opções estratégicas, funcionando como investimentos que permanecem atuais por várias temporadas.