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A influência de Kendall Jenner e Zoë Kravitz no novo glamour dos aeroportos

Mulher

O guarda-roupa de outono costuma funcionar como um reset visual. Após a informalidade do verão, o foco migra do descanso para a estética do deslocamento. Nesta temporada, o chamado airport style deixou de ser um compromisso entre o conforto e a decência para se tornar uma ferramenta de expressão. O moletom oversized e as calças com elástico perdem espaço para bases precisas: calças de alfaiataria, saias minimalistas e camisetas brancas impecáveis. O objetivo agora é a aparência polida, sem abrir mão da mobilidade.

Женщина ждёт посадки в самолёт
Photo: Pexels by Kenneth Surillo is licensed under Free use
Женщина ждёт посадки в самолёт

O ponto central do visual deixou de ser a marca da roupa e passou a ser a dimensão da bolsa. Um tote gigante ou um weekender de couro alteram instantaneamente o status de quem viaja, imprimindo um tom cinematográfico que transita entre as supermodelos dos anos 90 e a elegância dos anos 50. Esse glamour cotidiano, vindo das passarelas, consolidou-se nos terminais, como visto nos trajetos de celebridades para o Festival de Veneza e a Semana de Moda de Paris.

O gigantismo nos acessórios

Kendall Jenner exemplifica essa lógica. Ao chegar em Veneza, a modelo apostou em um look total white complementado por um duffel de camurça da coleção Chanel Cruise 2027. A fórmula visual é direta: a escala da bolsa projeta a escala da personalidade e do status. A camurça em tons neutros surge como o marcador ideal para o outono, conferindo textura a conjuntos monocromáticos simples.

A estética do incógnito

Para quem passa mais tempo no ar do que em casa, prevalece o estilo "invisível". Em Nova York, Zoë Kravitz adotou essa abordagem com um conjunto da The Row: calças pretas, sapatilhas de salto e uma bolsa de couro trançado. O detalhe final foi um pashmina volumoso com estampas — um recurso herdado das irmãs Olsen que permite ocultar o rosto de paparazzi sem destruir a arquitetura da silhueta.

O padrão executivo

Uma alternativa para quem prioriza a estrutura. Karlie Kloss utilizou a fórmula business woman: camiseta branca, saia lápis preta e scarpins clássicos. É um sistema modular de fácil adaptação. Para manter a praticidade, a recomendação técnica é manter loafers ou sapatilhas planas na bagagem de mão para a inspeção de segurança, retomando os saltos apenas no terminal.

Glamour retrô

Viajar torna-se um exercício de performance. Referências clássicas, como o little black dress inspirado em Audrey Hepburn ou lenços de seda que remetem a Grace Kelly, transformam o voo em um cenário onde a roupa define o papel de "protagonista", eliminando a onipresença dos conjuntos de fleece.

Preppy urbano

Emma Corrin propõe a alternativa ao volume, apostando em cortes ajustados e na estética universitária dos anos 80. Um conjunto monocromático de popeline de algodão com sapatos derby brancos da Celine demonstra que proporções definidas são mais impactantes do que o relaxamento deliberado. É a troca consciente do conforto do elástico pela disciplina visual.

Estratégias de estilo para aeroportos:

Direção Elementos-chave Efeito Visual
Jet Set Glamour LBD, lenços de seda, saltos Cinematográfico, retrô-chic
Urban Prep Popeline, derby, corte ajustado Intelectual, rigoroso
Incognito Pashminas, óculos escuros Sóbrio, status de insider

A transição do estilo esportivo para um guarda-roupa estruturado revela um retorno do interesse pela forma e pelo material. O conforto agora não é mais resultado da ausência de corte, mas sim de tecidos de qualidade e combinações pensadas para manter a compostura mesmo após dez horas de voo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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