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A mudança na cosmética: a saída dos tons coral e rosa no verão

Mulher

O mercado de maquiagem começa a se afastar dos tons vibrantes de rosa e coral que dominaram as produções de verão. No lugar da saturação, surge a tendência #antiblush: um movimento em direção a cores neutras, profundas e silenciadas, como beges, marrons e nuances acinzentadas.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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Essa mudança não é apenas uma oscilação sazonal, mas uma resposta ao excesso de estímulos visuais na cosmética atual. A lógica do antiblush é trocar a "corada" artificial por uma correção geométrica do rosto, priorizando a estrutura em vez do pigmento evidente.

A escolha da cor depende diretamente do subtom da pele:

  • Peles claras: beges frios e tons marrom-acinzentados.
  • Peles morenas ou bronzeadas: marrons quentes e nuances caramelo.

Para quem deseja testar a estética sem adquirir novos produtos, é possível criar a tonalidade neutra misturando itens que já possui. O método consiste em combinar, na palma da mão ou em uma paleta, uma gota de base, uma pequena quantidade de contorno e resquícios de blush colorido. A base neutraliza o pigmento vibrante, enquanto o contorno ajusta a profundidade do tom.

Contudo, a mistura de texturas exige precisão. A especialista em cosméticos decorativos Anna Plotnikova alerta que combinar acabamentos opacos com iluminadores na mesma mistura pode resultar em uma cobertura irregular, visível e desleixada sob a luz do dia.

Outro ponto crítico é a preparação da pele. A maquiadora Anastasiya Korshunova observa que cores neutras e apagadas tendem a evidenciar manchas e irregularidades do tom facial, tornando a hidratação e a base preparatória etapas indispensáveis para que o resultado não pareça artificial.

Há também um risco estético no equilíbrio geral do rosto. A especialista em combinações visuais Natalya Belova pontua que o uso de tons acinzentados exige cuidado redobrado na maquiagem dos olhos; caso contrário, a falta de contraste pode conferir ao rosto um aspecto pálido ou doentio.

Dúvidas rápidas:

É possível usar sombras para esse efeito?
Sim. Sombras matte em tons de marrom ou cinza funcionam como escultores ou blushes neutros, desde que a textura seja fácil de esfumar e livre de glitters.

Para quem a tendência não é indicada?
As cores silenciadas podem acentuar olheiras ou a opacidade da pele. Nesses casos, a técnica de aplicação deve ser adaptada para não aprofundar as sombras naturais do rosto.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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