Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono

Se você acompanha as tendências das redes sociais, já percebeu que a estética das "It girls" para este outono abandonou os contrastes bruscos. A aposta agora é em tons profundos, cortes confortáveis que transmitem status e uma maquiagem que prioriza a saúde da pele em vez de camadas de produtos.
O preto perdeu o trono para o "marrom espresso". Esse tom saturado assume a base do guarda-roupa, mantendo a sobriedade, mas trazendo uma suavidade maior ao visual. No corte, a palavra de ordem é volume, misturando texturas como o tricô macio e o brilho do couro ecológico.
Para montar os looks da temporada, foque nestas peças:
A maquiagem atual foge da cobertura pesada. O objetivo é a pele "polida", com viço natural e contornos suaves. Para isso, a tendência são os produtos híbridos — itens que misturam primer, iluminador e base leve em um único passo.
Os detalhes que definem o visual:
O outono é o momento de reverter os danos do sol de verão. O foco do skincare agora recai sobre ingredientes que restauram a barreira cutânea e retêm a hidratação, especialmente o ácido hialurônico, a niacinamida e a vitamina B5, que também auxiliam no fechamento dos poros.
Para quem busca resultados mais intensos, as máscaras de LED continuam sendo a escolha principal para manter a luminosidade da pele durante a transição de temperatura.
As fragrâncias acompanham a mudança de clima, tornando-se mais densas e envolventes. As combinações em alta misturam o frescor do jasmim com a bergamota, ou composições florais amadeiradas com notas de baunilha, pêssego e laranja sanguínea.
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A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.