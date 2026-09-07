Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono

Mulher

Se você acompanha as tendências das redes sociais, já percebeu que a estética das "It girls" para este outono abandonou os contrastes bruscos. A aposta agora é em tons profundos, cortes confortáveis que transmitem status e uma maquiagem que prioriza a saúde da pele em vez de camadas de produtos.

Осенние джинсы chocolate brown
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осенние джинсы chocolate brown

Paleta de cores e silhueta

O preto perdeu o trono para o "marrom espresso". Esse tom saturado assume a base do guarda-roupa, mantendo a sobriedade, mas trazendo uma suavidade maior ao visual. No corte, a palavra de ordem é volume, misturando texturas como o tricô macio e o brilho do couro ecológico.

Para montar os looks da temporada, foque nestas peças:

  • Parte superior: túnicas oversize em tons de chocolate, cardigãs com decote em V e blusas longline estilo Henley.
  • Parte inferior: calças largas em tons de bege e sable, saias midi de couro e as baggy jeans, que consolidam a saída definitiva das calças skinny.
  • Vestidos: modelos maxi em tons de taupe ou vestidos trapézio de cetim em cores oliva e bordô.

Beleza: o efeito "filtro"

A maquiagem atual foge da cobertura pesada. O objetivo é a pele "polida", com viço natural e contornos suaves. Para isso, a tendência são os produtos híbridos — itens que misturam primer, iluminador e base leve em um único passo.

Os detalhes que definem o visual:

  • Unhas: tons nude na paleta moca.
  • Olhos e Lábios: contorno labial suave com lápis e sombras em bastão com acabamento cintilante (shimmer).
  • Toque final: a imitação de sardas solares usando marcadores específicos para dar um ar mais natural.

Recuperação da pele

O outono é o momento de reverter os danos do sol de verão. O foco do skincare agora recai sobre ingredientes que restauram a barreira cutânea e retêm a hidratação, especialmente o ácido hialurônico, a niacinamida e a vitamina B5, que também auxiliam no fechamento dos poros.

Para quem busca resultados mais intensos, as máscaras de LED continuam sendo a escolha principal para manter a luminosidade da pele durante a transição de temperatura.

Perfumaria

As fragrâncias acompanham a mudança de clima, tornando-se mais densas e envolventes. As combinações em alta misturam o frescor do jasmim com a bergamota, ou composições florais amadeiradas com notas de baunilha, pêssego e laranja sanguínea.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Mulher
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Casa, Reforma e Imóveis
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Casa, Reforma e Imóveis
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
últimos materiais
Lagostins com cores raras revelam segredos genéticos e ambientais no Golfo do Maine
Pesquisa conjunta Rússia-China monitora a realidade do gelo no extremo norte
Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos
Condições desumanas em Washington: o relato chocante do português detido pelas autoridades
Adeus carimbos no passaporte. Portugal implementa 100% de biometria nos aeroportos
Testosterona alta nem sempre traz performance: quando o risco supera o ganho
Frutas vermelhas no diabetes e gastrite: quando o consumo exige cautela
Maçã com casca: por que a forma de comer influencia a saúde das artérias
Estudo da Penn State analisa impacto do abacate no perfil lipídico
Louça com rachaduras ou lascas: quando o risco à saúde aumenta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.