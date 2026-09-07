Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono

Se você acompanha as tendências das redes sociais, já percebeu que a estética das "It girls" para este outono abandonou os contrastes bruscos. A aposta agora é em tons profundos, cortes confortáveis que transmitem status e uma maquiagem que prioriza a saúde da pele em vez de camadas de produtos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенние джинсы chocolate brown

Paleta de cores e silhueta

O preto perdeu o trono para o "marrom espresso". Esse tom saturado assume a base do guarda-roupa, mantendo a sobriedade, mas trazendo uma suavidade maior ao visual. No corte, a palavra de ordem é volume, misturando texturas como o tricô macio e o brilho do couro ecológico.

Para montar os looks da temporada, foque nestas peças:

Parte superior: túnicas oversize em tons de chocolate, cardigãs com decote em V e blusas longline estilo Henley.

túnicas oversize em tons de chocolate, cardigãs com decote em V e blusas longline estilo Henley. Parte inferior: calças largas em tons de bege e sable, saias midi de couro e as baggy jeans, que consolidam a saída definitiva das calças skinny.

calças largas em tons de bege e sable, saias midi de couro e as baggy jeans, que consolidam a saída definitiva das calças skinny. Vestidos: modelos maxi em tons de taupe ou vestidos trapézio de cetim em cores oliva e bordô.

Beleza: o efeito "filtro"

A maquiagem atual foge da cobertura pesada. O objetivo é a pele "polida", com viço natural e contornos suaves. Para isso, a tendência são os produtos híbridos — itens que misturam primer, iluminador e base leve em um único passo.

Os detalhes que definem o visual:

Unhas: tons nude na paleta moca.

tons nude na paleta moca. Olhos e Lábios: contorno labial suave com lápis e sombras em bastão com acabamento cintilante (shimmer).

contorno labial suave com lápis e sombras em bastão com acabamento cintilante (shimmer). Toque final: a imitação de sardas solares usando marcadores específicos para dar um ar mais natural.

Recuperação da pele

O outono é o momento de reverter os danos do sol de verão. O foco do skincare agora recai sobre ingredientes que restauram a barreira cutânea e retêm a hidratação, especialmente o ácido hialurônico, a niacinamida e a vitamina B5, que também auxiliam no fechamento dos poros.

Para quem busca resultados mais intensos, as máscaras de LED continuam sendo a escolha principal para manter a luminosidade da pele durante a transição de temperatura.

Perfumaria

As fragrâncias acompanham a mudança de clima, tornando-se mais densas e envolventes. As combinações em alta misturam o frescor do jasmim com a bergamota, ou composições florais amadeiradas com notas de baunilha, pêssego e laranja sanguínea.