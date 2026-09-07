А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris

O relançamento do lendário L'Heure Bleue, da Guerlain, não é apenas um movimento de marketing, mas uma revisão técnica de um código olfativo. Por décadas, o uso do íris na perfumaria ficou preso a uma linearidade atalcada e previsível. A nova versão rompe com isso, transformando um item de arquivo em um acessório contemporâneo, eliminando a barreira geracional que costuma cercar os clássicos.

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A engenharia do íris duplo

A principal mudança na versão 2025 reside na manipulação do íris em dois estados distintos. Em vez de depender apenas do óleo de íris — que confere aquela textura densa e cremosa na base —, a Guerlain introduziu uma tintura exclusiva.

Essa escolha altera a dinâmica do perfume: a tintura, mais leve e quase ozônica, domina as notas de topo. O resultado é a remoção daquela carga pesada que frequentemente satura fragrâncias de alta fixação.

"Dividir a função do íris entre uma nota superior aérea e uma base densa evita o efeito de 'cosmético em pó', tornando a fragrância utilizável em qualquer contexto", explica o dermatocosmetologista Ilya Rudnev.

Contraste térmico e rastro moderno

A estrutura da composição agora se baseia em oposições estilísticas. O calor da baunilha e a presença do Ambroxan colidem com o frescor do Cascalone. Essa tensão retira o íris do século XIX e utiliza moléculas sintéticas para criar um jogo de temperaturas sobre a pele.

"Unir acordes sintéticos a matérias-primas clássicas é uma tentativa de ressignificar a experiência olfativa, transformando a sonoridade retrô em um gênero híbrido", analisa a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.

O conceito de "perfume-intervalo"

O L'Heure Bleue agora se posiciona como um "perfume de terraço" ou "perfume-intervalo", o que o liberta da rigidez sazonal. Ele não é estritamente invernal nem puramente fresco, mantendo um equilíbrio que o torna versátil para quem busca integrar a perfumaria a uma rotina de autocuidado.

"A capacidade de se adaptar às mudanças de estação e ao estado da pele faz dele um exemplo raro de transformação eficiente de um código de arquivo para a realidade atual", destaca a cosmetóloga estética Tatyana Gromova.

Percepção Antiga Resultado Atual Íris como pó compacto Íris como acorde fresco e ozônico Dependência de estação (Inverno) Fórmula híbrida para qualquer época

Questões Técnicas

Por que este íris não soa "atalcado"?

Graças à tintura nas notas de topo, a composição ganha fluidez e ar, evitando a sensação de poeira cosmética.

Qual a função do Cascalone?

É a molécula responsável por injetar um contraste frio na base quente da fragrância.

É apenas uma reformulação da fórmula antiga?

Não, é uma reinterpretação. A marca manteve o nome histórico, mas alterou o gênero e a densidade da fragrância.

Como prolongar a fixação na pele?

A aplicação sobre a pele hidratada favorece a revelação da composição molecular.

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