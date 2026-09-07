А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris

O relançamento do lendário L'Heure Bleue, da Guerlain, não é apenas um movimento de marketing, mas uma revisão técnica de um código olfativo. Por décadas, o uso do íris na perfumaria ficou preso a uma linearidade atalcada e previsível. A nova versão rompe com isso, transformando um item de arquivo em um acessório contemporâneo, eliminando a barreira geracional que costuma cercar os clássicos.
A principal mudança na versão 2025 reside na manipulação do íris em dois estados distintos. Em vez de depender apenas do óleo de íris — que confere aquela textura densa e cremosa na base —, a Guerlain introduziu uma tintura exclusiva.
Essa escolha altera a dinâmica do perfume: a tintura, mais leve e quase ozônica, domina as notas de topo. O resultado é a remoção daquela carga pesada que frequentemente satura fragrâncias de alta fixação.
"Dividir a função do íris entre uma nota superior aérea e uma base densa evita o efeito de 'cosmético em pó', tornando a fragrância utilizável em qualquer contexto", explica o dermatocosmetologista Ilya Rudnev.
A estrutura da composição agora se baseia em oposições estilísticas. O calor da baunilha e a presença do Ambroxan colidem com o frescor do Cascalone. Essa tensão retira o íris do século XIX e utiliza moléculas sintéticas para criar um jogo de temperaturas sobre a pele.
"Unir acordes sintéticos a matérias-primas clássicas é uma tentativa de ressignificar a experiência olfativa, transformando a sonoridade retrô em um gênero híbrido", analisa a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.
O L'Heure Bleue agora se posiciona como um "perfume de terraço" ou "perfume-intervalo", o que o liberta da rigidez sazonal. Ele não é estritamente invernal nem puramente fresco, mantendo um equilíbrio que o torna versátil para quem busca integrar a perfumaria a uma rotina de autocuidado.
"A capacidade de se adaptar às mudanças de estação e ao estado da pele faz dele um exemplo raro de transformação eficiente de um código de arquivo para a realidade atual", destaca a cosmetóloga estética Tatyana Gromova.
|Percepção Antiga
|Resultado Atual
|Íris como pó compacto
|Íris como acorde fresco e ozônico
|Dependência de estação (Inverno)
|Fórmula híbrida para qualquer época
Por que este íris não soa "atalcado"?
Graças à tintura nas notas de topo, a composição ganha fluidez e ar, evitando a sensação de poeira cosmética.
Qual a função do Cascalone?
É a molécula responsável por injetar um contraste frio na base quente da fragrância.
É apenas uma reformulação da fórmula antiga?
Não, é uma reinterpretação. A marca manteve o nome histórico, mas alterou o gênero e a densidade da fragrância.
Como prolongar a fixação na pele?
A aplicação sobre a pele hidratada favorece a revelação da composição molecular.
Veja também:
— Fragrância de luxo ou repulsa? Como os componentes tornam os perfumes inesquecíveis
— Perfumes memoráveis: 5 fragrâncias marcantes para um visual impactante
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.