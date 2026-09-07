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Blazer preto e gola alta: a estética de poder de Patricia Eden que continua atual

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Existe um tipo de conforto que só o cinema dos anos 90 proporciona, e Você tem Correio (1998) é o exemplo máximo disso. Mas, enquanto a maioria foca na nostalgia do romance, o verdadeiro tesouro do filme reside no figurino. Olhando para a produção hoje, percebemos que ela não é apenas um registro de época, mas um manual de proporções e contrastes que continua vigente.

базовый гардероб
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
базовый гардероб

O ponto focal aqui não é a protagonista, mas sim Patricia Eden, interpretada por Parker Posey. Se Meg Ryan personifica a suavidade, Patricia é a personificação do poder urbano. Ela entra em cena com um visual all black e o cabelo preso por uma presilha de casco de tartaruga. Esse detalhe, embora simples, funciona como um código visual: é a marca da mulher nova-iorquina influente, educada e pragmática. É a elegância do "não me interrompa", que transitaria perfeitamente entre os corredores de uma redação de moda em Paris hoje.

O ápice dessa estética aparece na cena da festa: um blazer preto com gola alta — possivelmente em veludo — que antecipa a silhueta minimalista e estruturada que vemos atualmente em marcas como Róhe ou nas coleções premium da Zara. Combinado com um batom vermelho profundo e um corte bob impecável, o look é a definição de precisão estética para qualquer noite de outubro.

Do outro lado do espectro temos Kathleen Kelly, que entrega o que podemos chamar de "chic intelectual". O guarda-roupa de Kathleen é construído sobre a ideia de acolhimento. Enquanto Patricia é a linha reta e o corte seco, Kathleen é a textura e a fluidez. Seu cabelo, um bob propositalmente desalinhado, reforça essa imagem de naturalidade.

A base do estilo de Kathleen é a sobreposição inteligente. A gola alta preta ou azul-marinho sob qualquer outra peça é a fórmula essencial do outono. Um exemplo notável é a combinação da malha com o vestido-jumper de camurça, uma peça icônica dos anos 90 que equilibra o conforto térmico com a estrutura do material.

Outro exercício de minimalismo ocorre na livraria: a camisa branca de colarinho pontudo sob um colete preto justo com decote em V. É um visual que empresta elementos do guarda-roupa masculino para criar uma imagem de sobriedade e intelecto, sem perder a feminilidade.

Até mesmo os personagens secundários, como Christina (Heather Burns), trazem lições de atemporalidade. A blusa fluida em tom cinza prateado com laço escuro no pescoço, combinada com calças de cintura alta, é a prova de que certas proporções não expiram. É um conjunto de 1998 que, se usado amanhã, manteria a mesma atualidade e frescor.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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