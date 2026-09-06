Saia-short drapeada: a opção para ajustar a silhueta em diferentes biotipos

A saia-short resolve um dilema antigo: a vontade de usar um visual feminino sem abrir mão da mobilidade. É a peça ideal para quem quer o efeito visual de uma minissaia, mas não deseja se preocupar com a discrição a cada movimento ou sentada.

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Adaptação por estação

O segredo para transitar com essa peça ao longo do ano está na densidade do tecido e na escolha das camadas. Não se trata apenas de temperatura, mas de equilibrar texturas.

Estação Tecidos e Combinações Calçados Indicados Verão Linho e algodão + t-shirts retas, crop tops ou bandeau. Sandálias, espadrilles ou chinelos. Meia-estação Meia-calça (40-60 den) + gola alta de lã ou cashmere. Jaqueta jeans, bomber ou trench coat curto. Botas Chelsea (em tom similar à meia). Inverno Tweed ou lã + tricôs volumosos e casacos modelo casulo. Meia-calça térmica (80-100 den) ou com fleece. Botas robustas ou saltos (para trajetos curtos de carro).

Couro e Drapeados: como equilibrar

O material da peça define a "vibe" do look. O couro, por exemplo, tem uma presença forte e exige neutralidade nas outras peças para não carregar o visual.

Casual urbano: Um suéter de malha básica e loafers quebram a agressividade do couro, tornando o look mais leve.

Um suéter de malha básica e loafers quebram a agressividade do couro, tornando o look mais leve. Ambiente corporativo: Camisa de algodão estruturada por dentro da cintura e botas de amarrar trazem a sobriedade necessária para o escritório.

Camisa de algodão estruturada por dentro da cintura e botas de amarrar trazem a sobriedade necessária para o escritório. Noite: Blusas semitransparentes com babados e botas de salto bloco elevam a formalidade da peça.

Já os modelos transpassados (estilo envelope) com drapeados são ferramentas úteis para ajustar a silhueta. Por permitirem a regulagem na cintura, adaptam-se melhor a diferentes biotipos. Para esses modelos, a aposta certeira são blusas de seda, tops canelados ou cardigãs leves.

Para quem busca atualizar outras partes do visual, vale conferir como montar um guarda-roupa de outono para o escritório ou apostar em bolsas de camurça bege, que surgem como alternativa sofisticada aos tons de vinho e chocolate.