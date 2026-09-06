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Como combinar saia jeans maxi com blazers e tricôs para alongar a silhueta

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A saia jeans deixou de ser exclusividade do visual casual. Hoje, a peça transita bem entre reuniões semi-formais e eventos noturnos, desde que a escolha do comprimento e do corte esteja alinhada à ocasião.

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Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
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Saia Maxi: volume e proporção

O comprimento longo favorece a sobreposição. Para dias frios, a aposta certeira é combinar a saia com golas altas e blazers retos e alongados, uma composição que alonga visualmente a silhueta. Uma alternativa mais relaxada envolve suéteres de cashmere, levemente inseridos no cós.

No calor, o jeans pesado pede contraste. Além das básicas como camisetas e crop tops, o uso de blusas de seda ou tecidos fluidos com volume equilibra a rigidez do material. Nos pés, a versatilidade é total: desde sandálias minimalistas e botas robustas até ankle boots de salto bloco.

Saia Midi: o meio-termo elegante

Ideal para escritórios com dress code flexível, a midi pede peças que tragam estrutura. A camisa de corte masculino com cinto de couro ou o blazer acinturado sobre gola alta são escolhas seguras. Para enfrentar a baixa temperatura, a técnica é sobrepor um suéter de tricô grosso sobre uma camiseta.

A escolha do calçado define o tom do look:

Objetivo do Visual Calçado Recomendado
Sofisticado / Intelectual Loafers de couro granulado ou scarpins de bico fino
Despojado / Urbano Tênis ou mules de salto baixo

Saia Mini: a regra do equilíbrio

Com a parte inferior exposta, a estratégia é compensar com volume ou cobertura na parte superior. No inverno, isso se traduz em moletons, tricôs volumosos ou a combinação de gola alta com jaqueta bomber. O uso de meias-calças densas ajuda a manter a composição polida.

No verão, o jogo é o contraste de texturas: um top bandeau sob uma camisa de linho aberta, ou camisetas com estampas gráficas combinadas com coletes jeans, mantendo a dinâmica do visual sem perder a proporção.

Saia com Fenda: foco no detalhe

A fenda alta já é o ponto focal do look, por isso o restante da composição deve ser discreto. Tecidos fluidos, como tops de seda sob blazers masculinos, evitam que o visual fique carregado. Para dias frios, a peça harmoniza com trench coats de camurça ou suéteres de lã. Para finalizar com sobriedade, opte por sapatos de bico fechado, como loafers ou botas de amarrar.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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