Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos

A tendência dos pés "nus", que dominou o verão, acaba de ganhar uma atualização. O foco agora não é a ausência total de cor, mas sim o Bare French: uma versão invisível da francesinha que aplica a lógica do "maquiagem nada" nas unhas.

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A grande diferença aqui é a renúncia ao contraste. Enquanto a francesinha tradicional aposta em uma linha branca opaca e bem marcada, o Bare French utiliza tons translúcidos. A base é um rosa semi-transparente, que imita a cor natural de uma unha saudável, e a ponta recebe um contorno suave, quase imperceptível. O resultado é um visual limpo, que evita aquele aspecto artificial de "acabei de sair do salão".

Para quem organiza o guarda-roupa para a transição entre o verão e o outono, essa escolha é estratégica. A paleta neutra elimina conflitos visuais, funcionando bem tanto com sandálias abertas quanto com mules fechados.

Elemento Francês Clássico Bare French Linha do sorriso Nítida, branco intenso Suave, difusa, tom leitoso Cor da base Rosa ou bege sólido Rosa translúcido natural Efeito final Maquiagem marcada Cuidado natural

Para reproduzir o efeito, o segredo está na escolha dos produtos: substitua o pigmento branco denso por um esmalte branco leitoso translúcido nas pontas e um rosa nude ou com leves partículas de brilho (shimmer) na base.

Quem for fazer em casa pode facilitar o processo usando pincéis finos (liners) ou lápis específicos para francesinha, que evitam borrões. Já para quem prefere dispensar totalmente o esmalte, a alternativa é a pedicure japonesa, que foca na polição da unha com séruns para extrair um brilho natural e espelhado.