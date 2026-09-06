Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para 2026 marca o fim da perfeição artificial e a ascensão do "charme individual". O foco agora é equilibrar a saúde impecável dos fios com um aspecto de desleixo planejado, priorizando texturas vivas e movimento em vez de moldes rígidos de salão.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с волосами цвета блонд

A aposta na naturalidade polida

A tendência central é a "naturalidade bem cuidada", que substitui a fixação pesada por fluidez e brilho. Esse movimento se divide em três pilares principais:

A volta da elegância dos anos 90 e 2000: Retornam as formas que exigem fios saudáveis e modelagem consciente, como penteados volumosos, coques clássicos e o clavy cut (corte na altura da clavícula). Este último é destacado por sua versatilidade, funcionando bem tanto com os cabelos soltos quanto sob a gola de um blazer. Para obter esse efeito, a recomendação é o uso de secadores com bicos alisadores, que reduzem o frizz sem tirar o volume natural.

Valorização das texturas naturais: O foco deixa de ser as onipresentes "ondas de praia" para reforçar a curvatura original de cada fio. A técnica consiste em trabalhar o padrão natural de cachos com cremes leves e difusores, evitando o excesso de produtos. Paralelamente, surge o "crimpo moderno", que troca as ondulações finas por ondas amplas e orgânicas, feitas com tranças nos cabelos úmidos.

Estrutura e detalhes: O visual ganha contornos mais definidos. Isso inclui desde riscas laterais precisas, que alteram a geometria do rosto, até o bob graduado com pontas irregulares e pegada grunge. Os acessórios também assumem papel central: presilhas prateadas, garras volumosas e adornos dourados transformam penteados simples em composições conceituais.

Cores e tonalidades

A paleta de cores privilegia tons profundos e saturados. Para as morenas, dominam as nuances "café mocha" e "espresso". Já para as loiras, a tendência é o loiro trigo suave, alcançado através de microiluminações na risca do cabelo e na linha de crescimento, simulando o clareamento natural do sol sem as transições marcadas do balayage.

O resultado final é a transição de um "padrão de beleza" para a expressão de um "estado de espírito", onde o cuidado com o cabelo deixa de ser estéril para se tornar uma ferramenta de identidade.