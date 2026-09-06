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De cereja preta a azul névoa: as tendências de manicure para setembro

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A transição para o guarda-roupa de setembro, marcada por casimiras beges, casacos cinzas e jeans pesados, exige que a manicure acompanhe a mudança de tom. Para quem busca substituir os neons do verão por cores mais profundas e dramáticas, a paleta do mês se divide entre a base neutra e o destaque visual.

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Photo: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Tons de Vermelho e Vinho

O vermelho clássico ganha densidade, tornando-se mais cremoso e contido. O crimson profundo surge como um meio-termo entre o escarlate vibrante e o bordô invernal, harmonizando com cores como camelo, cinza e preto.

Para quem prefere manter a energia solar, o tomate de transição — um vermelho alaranjado quente — combina naturalmente com acessórios dourados e tons de caramelo ou chocolate.

Já a cereja preta, com seu fundo escuro e denso, oferece uma alternativa sofisticada ao preto puro ou ao marrom, entregando drama sem excesso de sobriedade.

Azuis e Roxos

A tendência do azul evolui para versões mais suaves. O azul névoa (um tom pálido e abafado) substitui os nudes tradicionais, funcionando bem com tricôs e jeans.

Em contrapartida, o azul safira, quase meia-noite, revela sua profundidade sob a luz do dia, sendo uma opção multifacetada para unhas curtas ou longas.

O ameixa empoeirado (Dusty Plum) traz um roxo dessaturado com nuances de cinza e marrom, apresentando-se como uma versão mais moderna e fresca que os tons de vinho tradicionais.

Neutros e Terrosos

A estética urbana se manifesta no Earl Grey, um tom cinza-bege que remete a tardes nubladas, fugindo dos clichês sazonais.

O nude do momento é o leite de aveia: um bege cremoso quente com subtom amarelado, que proporciona um aspecto limpo e polido, especialmente em unhas curtas.

No espectro dos marrons, o marrom camurça com fundo dourado (lembrando conhaque ou caramelo) ganha destaque, especialmente em acabamentos brilhantes.

Para quem busca algo inusitado, o olive earth (verde oliva terroso com fundo marrom) é a escolha ideal para sair do nude sem perder a sobriedade da paleta outonal.

Acabamentos Metálicos

O prata deixa de ser apenas um detalhe para se tornar a cobertura principal. A tendência agora foca no metalizado pleno, acabamentos magnéticos aveludados ou detalhes pontuais sobre bases neutras, integrando o toque futurista ao visual cotidiano.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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