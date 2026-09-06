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Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo

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A base é a ferramenta básica para uniformizar o tom da pele, mas o resultado final depende menos do preço do produto e mais da preparação do "terreno". Sem a base correta, até a maquiagem mais cara pode evidenciar poros, descamações ou o brilho excessivo da oleosidade.

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A base de tudo: preparação

O processo começa com a limpeza. O ideal é usar um sabonete suave para remover resíduos de produtos noturnos e o sebo natural. Quem tem pele seca deve fugir de detergentes agressivos que deixam a sensação de repuxamento; se a pele estiver desidratada, a base tende a "quebrar" e se acumular nas áreas de descamação, criando um efeito visual desagradável.

Para quem busca um acabamento mais polido em eventos, a esfoliação química na noite anterior (com ácidos AHA ou PHA) é uma estratégia útil. Segundo a especialista em fórmulas cosméticas Alina Chernova, remover as células mortas permite que o produto deslize melhor e fique mais uniforme. No entanto, ela alerta que esse passo deve ser evitado em peles com inflamações ativas, sendo necessária a consulta com um médico.

Escolha de textura e a armadilha da cor

A textura deve acompanhar a necessidade do dia. Fluidos são ideais para o cotidiano, enquanto sticks funcionam melhor para correções pontuais. É importante notar que o acabamento (fosco, acetinado ou iluminado) apenas altera a aparência visual da pele, não corrigindo a textura real do rosto.

Textura Aplicação e Efeito
Fluido Cobertura natural, exige maior tempo de espalhamento.
Cushion Prático para construir camadas e controlar a densidade.
Stick Alta cobertura, indicado para correções localizadas.

Na hora de escolher a cor, o teste deve ser feito na linha da mandíbula e no pescoço. A maquiadora Anastasiya Korshunova ressalta que algumas fórmulas oxidam, ou seja, mudam de tom ao entrar em contato com o ar. O conselho é testar o produto sob luz natural e aguardar alguns minutos antes de fechar a compra.

Técnica de aplicação: menos é mais

Para evitar o efeito "máscara", a distribuição deve ser estratégica:

  • Distribuição: Comece pelo centro do rosto, onde geralmente há mais vermelhidão ou manchas, e use pequenas quantidades.
  • Ferramentas: Com pincéis sintéticos, prefira movimentos de batidinhas para não arrastar o produto. Com a esponja úmida, a técnica de "carimbar" a pele evita a formação de listras.
  • Acabamento: Não esqueça de esfumar a base até a raiz do cabelo, as orelhas e a transição para o pescoço.

Tentar esconder tudo com uma camada grossa de base é o erro mais comum; isso apenas evidencia os poros. O caminho correto é usar a base para uniformizar e o corretivo, de forma pontual, para imperfeições específicas.

Dúvidas práticas

O primer é indispensável? Não. Ele é um aliado para quem precisa de mais durabilidade (especialmente na zona T) ou deseja suavizar a textura da pele, mas não é obrigatório.

Como fixar a maquiagem? O pó solto é a opção para evitar que a base "derreta" em áreas críticas. Quem tem pele seca pode pular essa etapa ou optar por um spray fixador.

Um ponto crucial de higiene é destacado pela cosmetóloga-esteticista Tatyana Gromova": o uso de pincéis e esponjas sujos é a causa principal de irritações cutâneas. A limpeza regular das ferramentas não é apenas uma questão de higiene, mas de qualidade do acabamento da pele.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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