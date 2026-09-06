Contraste de texturas: a estratégia francesa para looks de outono

O estilo francês para o outono foge da lógica de seguir tendências passageiras. O foco está na curadoria de peças básicas, mas com corte e material precisos. O segredo não é o orçamento, mas a capacidade de filtrar itens de qualidade em lojas comuns e combiná-los para criar um visual sofisticado e versátil.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный стиль

A base de um guarda-roupa cápsula para a estação reside no contraste de texturas: o peso do couro contra a leveza do tricô, ou o fosco da camurça contra o brilho do cetim. Em vez de comprar looks completos, a estratégia é investir em elementos modulares.

Categoria Variação de Outono Combinações Recomendadas Sobreposições Blazers estruturados, blazers de couro, casacos com ombros marcados Jeans, calças de cetim, tricôs Partes de baixo Calças balloon, calças de camurça, saias midi de denim Sapatilhas, loafers, botas de bico quadrado Tricôs Suéteres de gola alta, cardigãs, golas rolê Saias curtas, calças de couro

Para evitar que a composição fique excessivamente formal, aplica-se o conceito de "chic desleixado": a inserção de um item que quebre a rigidez do conjunto. Uma bolsa baguette com um casaco austero ou tênis com um blazer elegante são exemplos desse equilíbrio.

Fórmulas de looks para a temporada

Camurça + Cetim + Loafers: A mistura da jaqueta de camurça fosca com a fluidez da calça de cetim cria interesse visual através do volume e da textura. O loafer traz a praticidade urbana, enquanto a bolsa baguette finaliza o detalhe.

A mistura da jaqueta de camurça fosca com a fluidez da calça de cetim cria interesse visual através do volume e da textura. O loafer traz a praticidade urbana, enquanto a bolsa baguette finaliza o detalhe. Tricô + Mini + Botas Altas: Um clássico do guarda-roupa de transição. Para adequar a saia curta ao clima frio, utiliza-se um suéter denso de gola alta ou um cardigã aconchegante. As botas altas servem tanto para a proteção térmica quanto para equilibrar as proporções.

Um clássico do guarda-roupa de transição. Para adequar a saia curta ao clima frio, utiliza-se um suéter denso de gola alta ou um cardigã aconchegante. As botas altas servem tanto para a proteção térmica quanto para equilibrar as proporções. Casaco + Calças Balloon + Sapatilhas: Para o outono, as calças balloon devem ser de lã ou algodão encorpado. O casaco estruturado organiza o volume da parte inferior, e as sapatilhas minimalistas evitam que a silhueta fique pesada.

Para o outono, as calças balloon devem ser de lã ou algodão encorpado. O casaco estruturado organiza o volume da parte inferior, e as sapatilhas minimalistas evitam que a silhueta fique pesada. Camisa + Calças de Camurça + Sapatilhas: Uma alternativa ao jeans. Calças de camurça em tons terrosos com camisas azul-claro ou rosa criam uma estética boho suave. Um lenço de seda no pescoço ou na cabeça remete ao estilo dos anos 70.

Uma alternativa ao jeans. Calças de camurça em tons terrosos com camisas azul-claro ou rosa criam uma estética boho suave. Um lenço de seda no pescoço ou na cabeça remete ao estilo dos anos 70. Blazer com fecho "frog" + Cetim: Blazers com fechamentos em nós (estilo tradicional chinês) substituem botões e zíperes convencionais. Combinam bem com calças largas de seda ou cetim, resultando em um visual intelectual e discreto.

Blazers com fechamentos em nós (estilo tradicional chinês) substituem botões e zíperes convencionais. Combinam bem com calças largas de seda ou cetim, resultando em um visual intelectual e discreto. Couro + Denim + Kitten Heel: A combinação segura para o dia a dia. Jaqueta de couro e saia midi de denim são básicos atemporais. Para suavizar a agressividade do couro, substitui-se a bota pesada por sapatos de salto baixo (kitten heels).

O ponto crítico dessas combinações é a gestão de volumes. A regra é a compensação: se a parte de baixo é ampla (como as calças balloon), o topo deve ser estruturado. Já com peças ajustadas, como saias lápis ou calças slim, há espaço para cardigãs volumosos ou casacos oversized. Segundo a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova, esse ajuste de proporções evita que o corpo pareça visualmente pesado ao utilizar tecidos densos de outono.