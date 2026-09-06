Contraste de texturas: a estratégia francesa para looks de outono

O estilo francês para o outono foge da lógica de seguir tendências passageiras. O foco está na curadoria de peças básicas, mas com corte e material precisos. O segredo não é o orçamento, mas a capacidade de filtrar itens de qualidade em lojas comuns e combiná-los para criar um visual sofisticado e versátil.
A base de um guarda-roupa cápsula para a estação reside no contraste de texturas: o peso do couro contra a leveza do tricô, ou o fosco da camurça contra o brilho do cetim. Em vez de comprar looks completos, a estratégia é investir em elementos modulares.
|Categoria
|Variação de Outono
|Combinações Recomendadas
|Sobreposições
|Blazers estruturados, blazers de couro, casacos com ombros marcados
|Jeans, calças de cetim, tricôs
|Partes de baixo
|Calças balloon, calças de camurça, saias midi de denim
|Sapatilhas, loafers, botas de bico quadrado
|Tricôs
|Suéteres de gola alta, cardigãs, golas rolê
|Saias curtas, calças de couro
Para evitar que a composição fique excessivamente formal, aplica-se o conceito de "chic desleixado": a inserção de um item que quebre a rigidez do conjunto. Uma bolsa baguette com um casaco austero ou tênis com um blazer elegante são exemplos desse equilíbrio.
O ponto crítico dessas combinações é a gestão de volumes. A regra é a compensação: se a parte de baixo é ampla (como as calças balloon), o topo deve ser estruturado. Já com peças ajustadas, como saias lápis ou calças slim, há espaço para cardigãs volumosos ou casacos oversized. Segundo a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova, esse ajuste de proporções evita que o corpo pareça visualmente pesado ao utilizar tecidos densos de outono.
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