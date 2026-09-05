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Couro substitui gabardine como material estrutural para capas de outono

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O trench coat bege, por décadas o padrão absoluto do guarda-roupa de outono, perde espaço em 2026 para modelos com mais personalidade e texturas marcantes. A base "areia" dá lugar a tons profundos de chocolate, bordô e musgo, enquanto o tradicional gabardine é desafiado pelo couro.

Женщина в бежевом тренче на городской улице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в бежевом тренче на городской улице

O couro como alternativa estrutural

O destaque da temporada é a capa de couro, que deixou de ter uma imagem agressiva para se tornar parte do cotidiano. Comparado aos modelos têxteis, o couro mantém melhor a forma e entrega uma silhueta mais arquitetônica. Embora o preto continue sendo um clássico, a recomendação para 2026 são as cores profundas: vinho, azul-marinho ou chocolate amargo.

Segundo a especialista em tendências de beleza Anna Morozova, o trench coat de couro colorido funciona como um investimento a longo prazo, pois eleva combinações simples para um estilo premium sem a necessidade de acessórios complexos. Para um look completo, basta combinar a peça com jeans básicos e calçados da estação.

Cores: a nova neutralidade

Para quem busca fugir do óbvio, a gama do bordô surge como a principal aposta. Tons de vinho e ameixa substituem as cores neutras com mais profundidade e nobreza, combinando bem com jeans cinza, tricôs off-white e o azul corporativo.

Outras opções relevantes incluem:

  • Azul-marinho: escolha para quem prefere o minimalismo e a sobriedade. Para modernizar o visual, a combinação com acessórios em tons de marrom é a mais indicada.
  • Verde musgo: um tom empoeirado que se distancia do caqui tradicional e se integra melhor à paleta natural de outono.

A estilista e imagem-maker Aliya Sadykova observa que tons profundos de azul e bordô ajudam a alongar a silhueta e conferem um aspecto mais sofisticado do que as versões claras em bege.

Geometria e cortes: do hiper-oversize ao cropped

A silhueta também passou por mudanças. Estão em alta os volumes radicais: ombros hipertrofiados inspirados nos anos 80, mangas alongadas e lapelas largas. Esse corte facilita composições em camadas, permitindo o uso de moletons volumosos ou blazers de corte masculino por baixo.

Simultaneamente, cresce a procura por modelos curtos, com comprimento de jaqueta, mas que preservam os elementos clássicos do trench: lapelas, dragonas e tiras nos punhos.

Guia de escolha por estilo

Para quem já possui o modelo bege e deseja adicionar uma segunda peça, a escolha deve depender do objetivo visual:

  • Para adicionar cor sem exagero: tons de bordô ou ameixa.
  • Para um visual rigoroso e polido: azul-marinho fosco.
  • Para atualizar a base com praticidade: verde oliva ou musgo.
  • Para apostar em tendência e textura: couro em tom chocolate.

A fashion blogger Yana Klimova alerta que, ao usar modelos volumosos, é essencial equilibrar as proporções: se a parte superior é massiva, a parte inferior deve ser mais concisa, como jeans retos ou saia lápis.

Dicas práticas de uso

Combinações com couro: para evitar um visual excessivamente chamativo, combine o couro com texturas simples como algodão, denim e lã. Como a peça já é um ponto focal, evite sobrecarregar o look com joias complexas.

Praticidade urbana: em dias chuvosos, o verde oliva e o azul-marinho são as opções mais funcionais, pois disfarçam melhor gotas de chuva e pequenas manchas do que o bege.

Ajuste para baixas estaturas: para quem é baixa e deseja usar o oversize, a dica é marcar a linha da cintura com o cinto e evitar mangas excessivamente longas. Manter os pulsos ou tornozelos à mostra evita que o volume da peça domine a silhueta.

O destino do bege: a cor clássica não saiu de moda, mas para se manter atual em 2026, o modelo bege deve apresentar um corte moderno — preferencialmente longo e solto, afastando-se das versões curtas e acinturadas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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