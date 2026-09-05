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Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo

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Cabelos densos e saudáveis não dependem apenas da genética, mas de hábitos que evitam microtraumas na estrutura do fio. Erros na higienização, secagem agressiva e a falta de proteção transformam a fibra capilar em uma massa seca com pontas duplas.

Сыворотка для волос
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use
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A regra do shampoo: foco no couro cabeludo

A função principal do shampoo é dissolver o sebo e remover impurezas da pele da cabeça. Como as pontas quase não possuem lubrificação natural e são a parte mais seca do fio, aplicar o produto em todo o comprimento é um erro. Os tensioativos (surfactantes) removem a umidade residual, tornando as escamas do cabelo quebradiças.

O perigo do atrito com a toalha

Quando estão úmidos, os fios esticam mais do que quando secos, ficando extremamente vulneráveis a impactos mecânicos. Esfregar a cabeça vigorosamente com a toalha danifica a cutícula, a camada protetora do fio. Em vez de alinhamento, essa prática provoca o efeito "frizz" e cria microfissuras na estrutura.

Riscos de dormir com os cabelos úmidos

Ignorar a secagem antes de dormir pode reduzir a densidade capilar. Durante o sono, a movimentação involuntária do corpo faz com que os fios úmidos e inchados pela água friccionem contra a fronha, resultando em quebras.

Para quem possui cabelos de baixa porosidade, que demoram mais a secar, o uso do secador em temperaturas baixas é preferível ao atrito noturno. Além disso, a tricologista Oksana Levchenko alerta que a umidade no travesseiro favorece a proliferação de bactérias no couro cabeludo, o que pode causar coceira e caspa.

Barreiras de proteção: leave-ins e óleos

Diferente de condicionadores e máscaras, que atuam internamente e são enxaguados, os produtos leave-in (sprays, cremes e óleos) formam uma película protetora. Essa barreira retém a umidade interna e neutraliza a ação de águas duras, do calor do secador e da poluição urbana.

Corte preventivo contra a bifurcação

As pontas duplas tendem a se propagar para cima, ao longo da haste do fio. Se a remoção de 2 ou 3 milímetros não for feita a tempo, a destruição profunda da estrutura pode forçar o corte de 5 a 10 centímetros após seis meses. Visitas trimestrais ao profissional mantêm o corte denso e saudável.

Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, a correção regular do comprimento evita que os fios se embaracem, o que inevitavelmente causaria danos durante a escovação.

Dúvidas comuns sobre a rotina capilar

Frequência de máscaras: Para manutenção, uma vez por semana é suficiente. Em casos de danos severos, a frequência pode subir para duas vezes, mas é preciso evitar a sobrecarga de nutrientes para que o cabelo não perca volume ou fique pesado.

Pentear fios úmidos: A prática não é recomendada. Se for inevitável, deve-se usar um pente de dentes largos ou escovas específicas para cabelos úmidos, começando obrigatoriamente pelas pontas.

Óleos e pontas duplas: Não é possível "colar" permanentemente um fio que já se bifurcou. Óleos e séruns oferecem apenas um efeito visual temporário e evitam que a quebra avance, mas a única solução definitiva é o corte.

Termoproteção no modo frio: Sim, é necessária. Mesmo sem calor, o fluxo de ar do secador promove a evaporação da água. Produtos termoprotetores equilibram esse processo e facilitam a modelagem.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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